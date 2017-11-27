Конгресс нацдиалога САР в Сочи может объединить сирийцев — оппозиционер

Москва, 27 ноября. Конгресс национального диалога САР в Сочи может стать площадкой для объединения сил сирийской оппозиции. Об этом в понедельник заявил лидер Коалиции сил за мирные перемены Фатех Джамус.

«На форуме в Сочи следует создать объединенный национальный фронт, в который войдут все силы, действующие на внутренней арене», — пишет он в Facebook.

По словам Джамуса, сирийская оппозиция должна объединиться, чтобы осуществить реформы и дать отпор «оккупационным силам» Турции и США. Оппозиционер полагает, что политический диалог, начатый в Сочи, должен быть продолжен в Дамаске.

Идею проведения конгресса также поддерживают сирийские власти. Министерство иностранных дел САР ранее заявляло, что итогом мероприятия должно стать создание комиссии по конституционной реформе. Напомним, что с инициативой проведения конгресса нацидиалога Сирии ранее выступил президент РФ Владимир Путин.