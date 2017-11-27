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Конгресс нацдиалога САР в Сочи может объединить сирийцев — оппозиционер
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    Конгресс нацдиалога САР в Сочи может объединить сирийцев — оппозиционер

    17:11  27 Ноября 2017
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    Конгресс нацдиалога САР в Сочи может объединить сирийцев — оппозиционер

    Москва, 27 ноября. Конгресс национального диалога САР в Сочи может стать площадкой для объединения сил сирийской оппозиции. Об этом в понедельник заявил лидер Коалиции сил за мирные перемены Фатех Джамус.

    «На форуме в Сочи следует создать объединенный национальный фронт, в который войдут все силы, действующие на внутренней арене», — пишет он в Facebook.

    Конгресс нацдиалога САР в Сочи может объединить сирийцев — оппозиционер

    По словам Джамуса, сирийская оппозиция должна объединиться, чтобы осуществить реформы и дать отпор «оккупационным силам» Турции и США. Оппозиционер полагает, что политический диалог, начатый в Сочи, должен быть продолжен в Дамаске.

    Идею проведения конгресса также поддерживают сирийские власти. Министерство иностранных дел САР ранее заявляло, что итогом мероприятия должно стать создание комиссии по конституционной реформе. Напомним, что с инициативой проведения конгресса нацидиалога Сирии ранее выступил президент РФ Владимир Путин.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #оппозиция #сирия #сочи #конгресс
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