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Названа причина госпитализации Олега Табакова
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    Названа причина госпитализации Олега Табакова

    17:14  27 Ноября 2017  /обновлено: 17:34  27 Ноября 2017
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    Названа причина госпитализации Олега Табакова

    Москва, 27 ноября. Руководитель Московского Художественного театра имени А.П. Чехова народный артист СССР Олег Табаков срочно госпитализирован в Москве.

    Как стало известно ФАН, актера доставили в Первую Градскую больницу между 12 и 13 часами дня. Он помещен в реанимацию в 6-м отделении. По предварительным данным, у Табакова диагностировали воспаление легких. 

    По данным источника, артист находится в стабильном состоянии. 

    В сентябре Табакова хотели госпитализировать из-за сильного приступа боли, который случился прямо перед началом спектакля «Чайка», где он исполняет одну из главных ролей. В МХТ вызвали скорую, медики рекомендовали Табакову лечь в больницу, но артист согласился принять обезболивающее и вышел на сцену, напоминают «Дни.ру»

     

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #больница #москва #табаков
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