Названа причина госпитализации Олега Табакова

Москва, 27 ноября. Руководитель Московского Художественного театра имени А.П. Чехова народный артист СССР Олег Табаков срочно госпитализирован в Москве.

Как стало известно ФАН, актера доставили в Первую Градскую больницу между 12 и 13 часами дня. Он помещен в реанимацию в 6-м отделении. По предварительным данным, у Табакова диагностировали воспаление легких.

По данным источника, артист находится в стабильном состоянии.

В сентябре Табакова хотели госпитализировать из-за сильного приступа боли, который случился прямо перед началом спектакля «Чайка», где он исполняет одну из главных ролей. В МХТ вызвали скорую, медики рекомендовали Табакову лечь в больницу, но артист согласился принять обезболивающее и вышел на сцену, напоминают «Дни.ру».