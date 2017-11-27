На Украине назвали реформу ВСУ шоу с переодеванием
Киев, 27 ноября. В украинской армии нет существенных реформ, а только переодевание военнослужащих, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.
Жданов назвал реформы в ВСУ шоу с переодеванием.
«У нас нет реформы в оборонном секторе, — обратил внимание эксперт в эфире NewsOne. — То, что мы вводим береты цвета НАТО, условные обозначения, форму цвета НАТО, это еще не говорит о том, что мы меняем систему управления вооруженными силами или саму структуру ВСУ. А ее нужно менять концептуально…»
Он убежден, что Украине придется спонсировать экономику государства Североантлантического альянса: Киев будет закупать у НАТО оружие, которое не сможет производить самостоятельно.
«У нас нет производства артиллерийских стволов — мы не можем сейчас взять и наклепать артустановок или танков, — констатировал он. — Производство стволов артиллерийских осталось там, в Нижнем Тагиле и на Челябинском тракторном заводе».