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На Украине назвали реформу ВСУ шоу с переодеванием
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    На Украине назвали реформу ВСУ шоу с переодеванием

    17:26  27 Ноября 2017
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    На Украине назвали реформу ВСУ шоу с переодеванием

    Киев, 27 ноября. В украинской армии нет существенных реформ, а только переодевание военнослужащих, заявил украинский военный эксперт Олег Жданов.

    Жданов назвал реформы в ВСУ шоу с переодеванием.

    «У нас нет реформы в оборонном секторе, — обратил внимание эксперт в эфире NewsOne. — То, что мы вводим береты цвета НАТО, условные обозначения, форму цвета НАТО, это еще не говорит о том, что мы меняем систему управления вооруженными силами или саму структуру ВСУ. А ее нужно менять концептуально…»

    На Украине назвали реформу ВСУ шоу с переодеванием

    Он убежден, что Украине придется спонсировать экономику государства Североантлантического альянса: Киев будет закупать у НАТО оружие, которое не сможет производить самостоятельно.

    «У нас нет производства артиллерийских стволов — мы не можем сейчас взять и наклепать артустановок или танков, — констатировал он. — Производство стволов артиллерийских осталось там, в Нижнем Тагиле и на Челябинском тракторном заводе».

    Автор: Катерина Тимошенская
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