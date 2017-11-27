Китайские врачи провели первую в мире операцию с использованием 3D-печати костной ткани

Пекин, 27 ноября. В городе Чунцин на юго-западе Китая впервые в истории проведена операция с использованием технологий 3D-печати костной ткани. Хирургическое вмешательство применили для помощи 84-летнему мужчине с поврежденным коленным суставом.

Для проведения операции китайские врачи использовали редкий металл — тантал, отличающийся высокой прочностью, но при этом крайне пластичный.

Операция, как сообщают китайские СМИ, прошла успешно. Уже на следующий день после проведения медицинского вмешательства пациент сумел без посторонней помощи выполнить основные движения «новым» коленом. Предполагается, что уже через несколько дней он сможет покинуть медицинское учреждение.

Напомним, в последние годы индивидуальные напечатанные на 3D принтере протезы стали новым словом в имплантологии. Изготовленные таким образом протезы позволяют уменьшить вероятность послеоперационных инфекций, а также сократить время операции и облегчить ее.