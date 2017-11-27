Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС РФ в провинции Дейр-эз-Зор

Москва, 27 ноября. Минобороны РФ опровергло утверждения о якобы нанесении самолетами ВКС РФ ударов по деревне Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

Информацию, которую распространила расположенная в Великобритании «Обсерватория по правам человека в Сирии», в российском военном министерстве назвали «очередной фальшивкой».

В Минобороны также подчеркнули, что удары «наносятся вне населенных пунктов только по объектам международных террористических группировок».

В сообщении МО РФ также уточняется, что перед атакой данные о таких объектах проверяют в режиме реального времени по нескольким каналам: как с земли, так и беспилотными средствами объективного контроля.

