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Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС РФ в провинции Дейр-эз-Зор
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    Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС РФ в провинции Дейр-эз-Зор

    16:59  27 Ноября 2017  /обновлено: 17:23  27 Ноября 2017
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    Минобороны опровергло информацию об ударах ВКС РФ в провинции Дейр-эз-Зор

    Москва, 27 ноября. Минобороны РФ опровергло утверждения о якобы нанесении самолетами ВКС РФ ударов по деревне Аль-Шафах в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

    Информацию, которую распространила расположенная в Великобритании «Обсерватория по правам человека в Сирии», в российском военном министерстве назвали «очередной фальшивкой». 

    В Минобороны также подчеркнули, что удары «наносятся вне населенных пунктов только по объектам международных террористических группировок».

    В сообщении МО РФ также уточняется, что перед атакой данные о таких объектах проверяют в режиме реального времени по нескольким каналам: как с земли, так и беспилотными средствами объективного контроля.
     

     

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #минобороны рф #удары #аль-шафах
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