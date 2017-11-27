Ирак построит новый участок нефтепровода в Турцию

Багдад, 27 ноября. Глава министерства нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сообщил, что ведомство планирует строительство нового участка нефтепровода до турецкого порта Джейхан.

По информации главы ведомства участок будет построен от населенного пункта Байджи до контрольно-пропускного пункта «Фиш-Хабур» на границе с Турцией и Сирией. Это вызвано невозможностью восстановить часть линии, разрушенной террористами в ходе войны.

Министр нефти уже распорядился подготовить необходимые документы для выполнения данного проекта. Отмечается, что сейчас поставки нефти из региона Киркук через Джейхан приостановлены. Добыча нефти на экспорт в Киркуке прекращена, начиная с 16 октября после вторжения армии Ирака на спорную с курдами территорию.