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Ирак построит новый участок нефтепровода в Турцию
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    Ирак построит новый участок нефтепровода в Турцию

    17:03  27 Ноября 2017
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    Ирак построит новый участок нефтепровода в Турцию

    Багдад, 27 ноября. Глава министерства нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби сообщил, что ведомство планирует строительство нового участка нефтепровода до турецкого порта Джейхан.

    По информации главы ведомства участок будет построен от населенного пункта Байджи до контрольно-пропускного пункта «Фиш-Хабур» на границе с Турцией и Сирией. Это вызвано невозможностью восстановить часть линии, разрушенной террористами в ходе войны.

    Министр нефти уже распорядился подготовить необходимые документы для выполнения данного проекта. Отмечается, что сейчас поставки нефти из региона Киркук через Джейхан приостановлены. Добыча нефти на экспорт в Киркуке прекращена, начиная с 16 октября после вторжения армии Ирака на спорную с курдами территорию.

    Ирак построит новый участок нефтепровода в Турцию

    Автор: Алексей Громов
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    #нефть #турция #ирак #участок
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