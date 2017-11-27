Иран намерен увеличить дальность полета своих ракет

Тегеран, 27 ноября. Бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что дальность полета ракет позволит доставлять боеголовки в Европу.

Заместитель командующего «Корпусом стражей Исламской революции» сообщил, что до недавнего времени Иран не воспринимал Европу, как угрозу, поэтому дальность полета ракет оставалась прежней и не превышала двух тысяч километров. Это не свидетельствует о технологическом отставании, а исходит из стратегической доктрины страны.

Если Европа решит угрожать Тегерану, то разработчики сделают все необходимое для увеличения радиуса действия ракетного вооружения. Ранее сообщалось, что иранский парламент одобрил выделение дополнительных 520 миллионов долларов на финансирование КСИР и развитие ракетной программы страны.