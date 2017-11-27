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Жириновский объяснил, почему президентом РФ не должен становиться молодой человек
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    Жириновский объяснил, почему президентом РФ не должен становиться молодой человек

    16:58  27 Ноября 2017
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    Жириновский объяснил, почему президентом РФ не должен становиться молодой человек

    Москва, 27 ноября. Президентом не должен становиться человек моложе 50 лет, считает лидер Либерально-демократической партии России. Свою точку зрения он обосновал тем, что до этого возраста у человека еще недостаточно знаний.

    По словам политика, президент должен быть самым умным из всех возможных кандидатов, обновление и омоложение должно быть на низовом уровне.

    «Он должен все знать, но как это возможно узнать в 20, 30, 40, 50 лет, — заявил Жириновский в ходе лекции студентам МГИМО. — На высшем посту государства должны быть люди, которые очень много знают, а очень много знать невозможно в молодые годы».

    Ранее Жириновский в эфире телеканала «Россия 1» озвучил свое видение по поводу идеального президента Российской Федерации.

    23 ноября лидер ЛДПР объяснил, почему именно его кандидатуру партия выдвинет в качестве кандидата на пост президента России.

    Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #жириновский #выборы-2018
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