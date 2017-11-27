«ВКонтакте» объявила пользователям о новых возможностях в переписке

Москва, 27 ноября. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» теперь могут редактировать уже отправленные сообщения, заявили в ее пресс-службе.

«ВКонтакте» внедрила функцию, о которой долгое время мечтало большинство пользователей этой соцсети. Теперь они смогут редактировать сообщения уже после их отправки. Однако внести поправки в текст можно только в течение 24 часов.

Для того, чтобы изменить сообщение, необходимо нажать на значок «карандаш» с правой стороны. В русскоязычной версии интерфейса эта кнопка называется «(ред.)», а в стилизованной советской — «(корр.)».

Также представители социальной сети отметили, что теперь пользователи могут добавлять в беседы даже тех, кто не числится у них в друзьях. Для этого просто при добавлении участника необходимо внести ссылку на его страницу, передает «Подмосковье 360».