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«ВКонтакте» объявила пользователям о новых возможностях в переписке
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    «ВКонтакте» объявила пользователям о новых возможностях в переписке

    16:56  27 Ноября 2017
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    «ВКонтакте» объявила пользователям о новых возможностях в переписке

    Москва, 27 ноября. Пользователи социальной сети «ВКонтакте» теперь могут редактировать уже отправленные сообщения, заявили в ее пресс-службе.

    «ВКонтакте» внедрила функцию, о которой долгое время мечтало большинство пользователей этой соцсети. Теперь они смогут редактировать сообщения уже после их отправки. Однако внести поправки в текст можно только в течение 24 часов.

    Для того, чтобы изменить сообщение, необходимо нажать на значок «карандаш» с правой стороны. В русскоязычной версии интерфейса эта кнопка называется «(ред.)», а в стилизованной советской  — «(корр.)».

    «ВКонтакте» объявила пользователям о новых возможностях в переписке

    Также представители социальной сети отметили, что теперь пользователи могут добавлять в беседы даже тех, кто не числится у них в друзьях. Для этого просто при добавлении участника необходимо внести ссылку на его страницу, передает «Подмосковье 360».

    Автор: Катерина Тимошенская
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