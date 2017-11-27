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Общество
Генпрокуратура определила самые криминальные регионы России
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    Генпрокуратура определила самые криминальные регионы России

    16:50  27 Ноября 2017
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    Генпрокуратура определила самые криминальные регионы России

    Москва, 27 ноября. В 2017 году самыми криминальными регионами России стали Республика Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область. Такая информация следует из официального сообщения Генпрокуратуры РФ.

    В то же время в ведомстве отметили, что наибольшее среди всех субъектов РФ количество преступлений совершается в Москве — в период с января по октябрь в столице зафиксировали более 117 тысяч нарушений закона. Впрочем, как подчеркнули в Генпрокуратуре, оценивать московский уровень преступности следует, исходя из соотношения зарегистрированных преступлений к численности проживающего населения. По этому показателю столица России занимает 66-е место в списке самых криминальных регионов, отмечает «Свободная Пресса»

    Напомним, ранее стало известно, какие города мира являются самыми опасными для женщин. Как уточняет «Телеканал 360», самыми нежелательными местами для посещения представительницами прекрасного пола являются столица Египта Каир, главный город Пакистана Карачи, а также столица Конго Киншаса.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #прокуратура #статистика #криминальные районы
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