«Хезболла»: Победы САА создают новый облик Ближнего Востока

Бейрут, 27 ноября. Член центрального совета ливанского движения «Хезболла» шейх Хасан Багдади считает, что действия сирийской армии могут полностью изменить облик Ближневосточного региона.

Представитель «Хезболлы» заявил, что противостояние правительственных войск Сирии и их союзников террористическим группировкам полностью меняет облик Ближнего Востока. Западные «кураторы» исламистов теряют очки политического влияния в регионе и оказывают все меньшее воздействие на геополитическую ситуацию.

Багдади отметил, что арабские и европейские государства должны «занять серьезную позицию относительно борьбы с терроризмом, так как они не защищены от террористических нападений». Представитель «Хезболлы» считает, что с этой проблемой можно справиться, лишь объединив усилия.