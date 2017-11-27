ДНР пригрозила Киеву симметричным ответом на захват двух поселков в Донбассе

Донецк, 27 ноября. Армия Донецкой народной республики оставляет за собой право на симметричный ответ на захват украинскими силовиками двух поселков под Горловкой. Об этом в понедельник заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

«В связи с неоднозначной позицией СММ ОБСЕ по факту созданного нездорового прецедента украинской стороной вооруженные силы республики оставляют за собой право на симметричные меры», — отметил он.

Якубов также назвал абсурдным заявление Киева, который объяснил наступательные действия ВСУ «законным усовершенствованием своих позиций» в рамках минских договоренностей.

Напомним, что заключенное в Минске соглашение обязывает стороны прекратить огонь и отвести вооруженные силы. Оно также фиксирует существующие границы между ДНР, ЛНР и Украиной по линии разграничения.

Это уже не первый случай решительных действий со стороны Украины. Ранее сообщалось, что командир роты ВСУ повел своих солдат в атаку в ЛНР и был убит одним из первых. Советник президента Украины Юрий Бирюков объяснил это личной инициативой командира, пишет «Утро.ру».