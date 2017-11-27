Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Пскова получил условное наказание за поджог автомобилей
Новороссия
ДНР пригрозила Киеву симметричным ответом на захват двух поселков в Донбассе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ДНР пригрозила Киеву симметричным ответом на захват двух поселков в Донбассе

    16:39  27 Ноября 2017
    407

    ДНР пригрозила Киеву симметричным ответом на захват двух поселков в Донбассе

    Донецк, 27 ноября. Армия Донецкой народной республики оставляет за собой право на симметричный ответ на захват украинскими силовиками двух поселков под Горловкой. Об этом в понедельник заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

    «В связи с неоднозначной позицией СММ ОБСЕ по факту созданного нездорового прецедента украинской стороной  вооруженные силы республики оставляют за собой право на симметричные меры», —  отметил он.

    Якубов также назвал абсурдным заявление Киева, который объяснил наступательные действия ВСУ «законным усовершенствованием своих позиций» в рамках минских договоренностей.

    ДНР пригрозила Киеву симметричным ответом на захват двух поселков в Донбассе

    Напомним, что заключенное в Минске соглашение обязывает стороны прекратить огонь и отвести вооруженные силы. Оно также фиксирует существующие границы между ДНР, ЛНР и Украиной по линии разграничения.

    Это уже не первый случай решительных действий со стороны Украины. Ранее сообщалось, что командир роты ВСУ повел своих солдат в атаку в ЛНР и был убит одним из первых. Советник президента Украины Юрий Бирюков объяснил это личной инициативой командира, пишет «Утро.ру».

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть