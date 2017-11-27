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Киев резко отреагировал на заявление Ягланда о возвращении России в Совет Европы
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    Киев резко отреагировал на заявление Ягланда о возвращении России в Совет Европы

    16:28  27 Ноября 2017
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    Киев резко отреагировал на заявление Ягланда о возвращении России в Совет Европы

    Киев, 27 ноября. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца раскритиковала заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда о возможности отмены санкций, которые были наложены на российскую сторону.

    По словам украинского дипломата, возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) якобы противоречит международному праву.

    «Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, противоречит международному праву... Россия не выполнила ни одной резолюции в рамках СЕ. Никакой в рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения международного права и ценностей не может быть компромиссов», — подчеркнула она.

    Напомним, ранее стало известно о том, что генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда беспокоит возможность выхода Российской Федерации из СЕ.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #пасе
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