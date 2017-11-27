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Педофила, убившего мальчика из России, приговорили к казни в ОАЭ
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    Педофила, убившего мальчика из России, приговорили к казни в ОАЭ

    16:28  27 Ноября 2017
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    Педофила, убившего мальчика из России, приговорили к казни в ОАЭ

    Абу-Даби, 27 ноября. В Объединенных арабских эмиратах к высшей мере наказания приговорен пакистанец, изнасиловавший и убивший 11-летнего ребенка из России. 

    33-летний педофил будет казнен по приговору суда ОАЭ, сообщают арабские СМИ.

    По информации следствия, преступник заманил 11-летнего Азана Маджида Джанджуана на крышу дома в Абу-Даби, где проживал ребенок, переодевшись женщиной. Затем педофил изнасиловал и убил ребенка. Инцидент произошел в конце мая текущего года.

    Отметим, до переезда в ОАЭ мальчик проживал со своей матерью в России. Пакистанец, совершивший преступление, является братом новой жены отца ребенка. Свою причастность к преступлению обвиняемый не признает и заявляет, что подтвердил свое участие в убийстве под давлением. Теперь у него есть две недели, чтобы обжаловать смертный приговор.

    Автор: Федор Веснин
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    #убийство #оаэ #ребенок #насилие
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