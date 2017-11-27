Педофила, убившего мальчика из России, приговорили к казни в ОАЭ

Абу-Даби, 27 ноября. В Объединенных арабских эмиратах к высшей мере наказания приговорен пакистанец, изнасиловавший и убивший 11-летнего ребенка из России.

33-летний педофил будет казнен по приговору суда ОАЭ, сообщают арабские СМИ.

BREAKING: Accused in Abu Dhabi rape-murder case sentenced to deathhttps://t.co/n2RM3jBLls pic.twitter.com/HuCvOfZg73 — Khaleej Times (@khaleejtimes) November 27, 2017

По информации следствия, преступник заманил 11-летнего Азана Маджида Джанджуана на крышу дома в Абу-Даби, где проживал ребенок, переодевшись женщиной. Затем педофил изнасиловал и убил ребенка. Инцидент произошел в конце мая текущего года.

Отметим, до переезда в ОАЭ мальчик проживал со своей матерью в России. Пакистанец, совершивший преступление, является братом новой жены отца ребенка. Свою причастность к преступлению обвиняемый не признает и заявляет, что подтвердил свое участие в убийстве под давлением. Теперь у него есть две недели, чтобы обжаловать смертный приговор.