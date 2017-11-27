Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Житель Пскова получил условное наказание за поджог автомобилей
Политика
От 12 и младше: СМИ узнали, как в Прибалтике куют «патриотов» для войны с Россией
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    От 12 и младше: СМИ узнали, как в Прибалтике куют «патриотов» для войны с Россией

    17:16  27 Ноября 2017  /обновлено: 17:16  27 Ноября 2017
    35

    От 12 и младше: СМИ узнали, как в Прибалтике куют «патриотов» для войны с Россией

    Вашингтон, 27 декабря. Американский журнал The Atlantic опубликовал репортаж о том, как страны Прибалтики готовят свое население к партизанской войне в случае «российской агрессии».

    По данным издания, в тренировках принимают участие тысячи жителей этих стран всех возрастов, а некоторым из них нет и 12 лет. Материал об обучении добровольцев подготовил итальянский фотограф-документалист Томазо Клаварино.

    В частности, он посетил лагеря, организованные «Союзом стрелков Литвы», «Лигой обороны Эстонии» и Национальной гвардией Латвии. Их ряды пополнили обеспокоенные «российской угрозой» байкеры, бывшие военнослужащие, охотники и фермеры. 

    «Они стремятся защитить свои границы и обучать завтрашних воинов, чтобы подготовиться к тому, что запланировал Путин», — пишет The Atlantic.

    От 12 и младше: СМИ узнали, как в Прибалтике куют «патриотов» для войны с Россией

    Уточняется, что в каждом лагере есть спецподразделение по подготовке молодежи. Добровольцев в возрасте от 12 лет обучают основам военной подготовки, ориентирования на местности и патриотическим идеям. При этом Клаварино утверждает, что некоторым «добровольцами» еще нет 12 лет.

    Отметим, что эстонское издание Postimees отреагировало на материал Клаварино о «детях-солдатах Прибалтики», назвав его «тенденциозным». Портал также опубликовал комментарий пресс-секретаря министерства обороны Эстонии Рауно Вери, который и вовсе обвинил итальянца в попытках сделать постановочные фото.

    Ранее политолог Сергей Филатов объяснил нарастающую антироссийскую истерию в Прибалтике политическими изменениями в Европе и сокращением ЕС дотаций Литве, Латвии и Эстонии. К 2020 году, по его словам, финансовые влияния и вовсе прекратятся. 

    «Cоответственно, слабенькие экономики прибалтийских стран не выдержат этого, и уровень жизни станет намного хуже. В этом нужно кого-то обвинить, и всегда проще найти внешнего врага — в данном случае, Россию. Отсюда антироссийская истерия», — пояснил он в беседе с RT.

    Вопрос о «сдерживании России» в Прибалтике в конце октября комментировал  глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. По его словам, «НАТО пока не видит необходимости усиливать свое присутствие в Прибалтике и Польше для «сдерживания России».

    «Учитывая нынешний уровень передового присутствия в странах Балтии, Польше и некоторых элементах в юго-восточном регионе, в Румынии и Болгарии, на данном этапе нет намерений выходить за эти рамки», — подчеркнул он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дети #россия #эстония #война #угроза #прибалтика #лагеря #партизаны
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть