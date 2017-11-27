От 12 и младше: СМИ узнали, как в Прибалтике куют «патриотов» для войны с Россией

Вашингтон, 27 декабря. Американский журнал The Atlantic опубликовал репортаж о том, как страны Прибалтики готовят свое население к партизанской войне в случае «российской агрессии».

По данным издания, в тренировках принимают участие тысячи жителей этих стран всех возрастов, а некоторым из них нет и 12 лет. Материал об обучении добровольцев подготовил итальянский фотограф-документалист Томазо Клаварино.

В частности, он посетил лагеря, организованные «Союзом стрелков Литвы», «Лигой обороны Эстонии» и Национальной гвардией Латвии. Их ряды пополнили обеспокоенные «российской угрозой» байкеры, бывшие военнослужащие, охотники и фермеры.

«Они стремятся защитить свои границы и обучать завтрашних воинов, чтобы подготовиться к тому, что запланировал Путин», — пишет The Atlantic.

Уточняется, что в каждом лагере есть спецподразделение по подготовке молодежи. Добровольцев в возрасте от 12 лет обучают основам военной подготовки, ориентирования на местности и патриотическим идеям. При этом Клаварино утверждает, что некоторым «добровольцами» еще нет 12 лет.

These Baltic Militias Are Readying For War With Russia - Photos by Tomaso Clavarino @BaKlaVaRhInO from Latvia, Lithuania, and Estonia. https://t.co/f10gMyqQ3W pic.twitter.com/8bTBNdwj9T — The Atlantic Photo (@TheAtlPhoto) November 26, 2017

Отметим, что эстонское издание Postimees отреагировало на материал Клаварино о «детях-солдатах Прибалтики», назвав его «тенденциозным». Портал также опубликовал комментарий пресс-секретаря министерства обороны Эстонии Рауно Вери, который и вовсе обвинил итальянца в попытках сделать постановочные фото.

Ранее политолог Сергей Филатов объяснил нарастающую антироссийскую истерию в Прибалтике политическими изменениями в Европе и сокращением ЕС дотаций Литве, Латвии и Эстонии. К 2020 году, по его словам, финансовые влияния и вовсе прекратятся.

«Cоответственно, слабенькие экономики прибалтийских стран не выдержат этого, и уровень жизни станет намного хуже. В этом нужно кого-то обвинить, и всегда проще найти внешнего врага — в данном случае, Россию. Отсюда антироссийская истерия», — пояснил он в беседе с RT.

Вопрос о «сдерживании России» в Прибалтике в конце октября комментировал глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. По его словам, «НАТО пока не видит необходимости усиливать свое присутствие в Прибалтике и Польше для «сдерживания России».