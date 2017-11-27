В футболе нет допинга: Газзаев и Ловчев ответили на новое «разоблачение» Родченкова

Депутат Госдумы Валерий Газзаев и заслуженный мастер спорта России Евгений Ловчев прокомментировали заявление экс-главы российского антидопингового центра Григория Родченкова о приеме допинга футболистами.

По мнению Валерия Газзаева, заявление Родченкова, сделанное за полгода до проведения чемпионата мира по футболу в России, по задумке «разоблачителя», должно омрачить жеребьевку мундиаля и вообще — поставить под вопрос его проведение в нашей стране. Но вряд ли это получится.

«Здесь нет никаких волнений и оснований. Любыми способами пытаются помешать проведению чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Но мне кажется, что генеральная репетиция в виде Кубка конфедераций очень убедительно показала, на каком уровне мы находимся. Коллеги были восхищены организацией, безопасностью, качеством поля, футбола и, безусловно, были благодарны болельщикам, которые тепло встретили этот Кубок. Но такие вбросы будут. Могу сказать, они идут с 2010 года, когда мы получили право проводить чемпионат мира по футболу у себя. СМИ, особенно английские, постоянно вбрасывают то по болельщикам, то еще по каким-то вопросам, сегодня вот — по допингу. Но на чемпионате Европы нашу сборную почти каждый раз перед игрой проверяли на допинг. Я это точно знаю. То есть опять очередная лживая информация. Нет никакой доказательной базы. Можно все что угодно говорить, главное — поднять шум. Если мы будем реагировать на каждое заявление Родченкова, мы с ума сойдем», — сказал в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» Валерий Газзаев.

Футбольный эксперт Евгений Ловчев подтвердил, что западные журналисты, общаясь с нашими спортсменами, все время интересуются допинговым скандалом, а в беседе с футболистами — еще и расистскими настроениями.

«Они всячески пытаются отобрать у нас чемпионат мира. Но шансов нет. Потому что Кубок конфедераций прошел великолепно. Все довольны. Сборная ФРГ, которая выиграла, в восторге от того, как ее принимали в Сочи», — сказал Евгений Ловчев, добавив, что в футболе нет допинга.

Напомним, накануне адвокат Родченкова Джим Уолден заявил, что информатор WADA готов поделиться с ФИФА данными о том, что несколько десятков российских футболистов, включая игроков национальной сборной, участвовали в государственной допинг-программе, сообщала «Газета.ru».