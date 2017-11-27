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Опубликовано видео подрыва «джихад-мобиля» в Ираке
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    Опубликовано видео подрыва «джихад-мобиля» в Ираке

    16:26  27 Ноября 2017
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    Опубликовано видео подрыва «джихад-мобиля» в Ираке

    Аль-Каим, 27 ноября. Смертник «Исламского государства»1 попытался атаковать позиции иракской армии.

    Подразделению армии Ирака удалось зафиксировать камерой беспилотника попытку атаки смертника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Бронированный автомобиль подъехал к позиции армейцев, военнослужащие открыли огонь по машине и «джихад-мобиль» остановился недалеко от иракского танка. Однако через несколько секунд заминированная машина продолжила движение.

    Наводчик танка попытался взять автомобиль в прицел, но смертник активировал детонатор перед выстрелом. Машина взорвалась, не причинив военнослужащим серьезного ущерба. По предварительным данным атака произошла в западной провинции Анбар.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #иг #игил #ирак #смертник #танк
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