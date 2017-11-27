Опубликовано видео подрыва «джихад-мобиля» в Ираке

Аль-Каим, 27 ноября. Смертник «Исламского государства»1 попытался атаковать позиции иракской армии.

Подразделению армии Ирака удалось зафиксировать камерой беспилотника попытку атаки смертника террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Бронированный автомобиль подъехал к позиции армейцев, военнослужащие открыли огонь по машине и «джихад-мобиль» остановился недалеко от иракского танка. Однако через несколько секунд заминированная машина продолжила движение.

Наводчик танка попытался взять автомобиль в прицел, но смертник активировал детонатор перед выстрелом. Машина взорвалась, не причинив военнослужащим серьезного ущерба. По предварительным данным атака произошла в западной провинции Анбар.

1 Организация запрещена на территории РФ.