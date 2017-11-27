«Синева» против Trident: ядерные силы морского базирования

Ракеты морского базирования с ядерными боеголовками «Синева» стоят на вооружении подводных лодок проекта 667БРДМ класса «Дельфин», в свою очередь у американцев ракетами Trident оснащены подводные ракетоносцы типа «Огайо». Сравнение боевых возможностей российской баллистической ракеты морского базирования Р-29РМУ2 «Синева» и ее американского аналога Trident читайте в материале Федерального агентства новостей.

Начало разработки «Синевы» было начато в 1999 году, на вооружение ракета попала в 2007 году. Разработчиком является «КБ им. Академика В.П. Макеева».

Ракета «Синева» обладает жидкостным двигателем, с помощью которого можно решать крайне сложные задачи управления и маневрирования. Заметим, что ракета на жидком топливе имеет заведомо лучше характеристики, чем твердотопливная.

Весит «Синева» около 40 тонн, когда как Trident — 60. Более того, у российской ракеты дальность действия выше (11500 километров), чем у заокеанского аналога (11300 километров без нагрузки). Так, например, 11 октября 2008 года в ходе военных учений «Стабильность-2008» в Баренцевом море с борта атомной подводной лодки «Тула» был выполнен рекордный запуск ракеты «Синева». Дальность пуска составила целых 11547 километров.

Одним из главных преимуществ «Синевы» перед Trident является возможность полета по настильной траектории, чего нет у американского аналога. То есть ракета сразу «ложится» на боевую траекторию. Время полета ускоряется почти в два раза за счет разгона блоков параллельно поверхности земли. У потенциального противника просто не будет времени, чтобы перехватить «Синеву».

На вооружении Военно-Морского флота Российской Федерации менее десятка подводных лодок, которые оснащены «Синевой». Однако, по мнению военных экспертов, этого количества подлодок должно хватить, чтобы в случае начала военного конфликта нанести противнику максимальный урон. Под точечный удар попадут целые города, будут уничтожены военно-промышленные комплексы, а также порты вероятного противника.