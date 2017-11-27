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Путин уволил Дорохина с должности посла России в Азербайджане
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    Путин уволил Дорохина с должности посла России в Азербайджане

    16:19  27 Ноября 2017
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    Путин уволил Дорохина с должности посла России в Азербайджане

    Москва, 27 ноября. Глава российского государства Владимир Путин освободил Владимира Дорохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджане. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

    «Освободить Дорохина Владимира Дмитриевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Азербайджанской республике», — следует из текста указа.

    Путин уволил Дорохина с должности посла России в Азербайджане

    По информации на сайте дипломатического ведомства России, Дорохин был назначен российским послом в Баку указом главы государства от 24 февраля 2009 года. 

    С 2001 года по 2005 год Дорохин занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Замбии.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #азербайджан #дорохин
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