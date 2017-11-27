Древнее поселение обнаружено при строительстве Крымского моста

Керчь, 27 ноября. В районе Керчи, где в дальнейшем должны появиться автомобильные развязки к Крымскому мосту, были обнаружены 17 курганов и большое древнее поселение, сообщили представители информационного центра «Крымский мост».

Находкой в окрестностях Керчи занялись российские археологи. Они провели раскопки на площади порядка 28 тысяч квадратных метров.

По словам специалистов, на глубине в хорошем состоянии покоились фрагменты зданий и сооружений. Они предположили, что это открытие позволит им более детально изучить историю жизни людей в Крыму. Ученые отметили, что в этом месте пересекаются различные исторические эпохи.

«Многочисленные кладки переплетаются и наслаиваются одна на другую, — цитирует «Утро.ру» археолога Евгения Лютова. — Под татарскими сплетениями открылись характерные кладки хазарского периода, выполненные так называемой елочкой».

Он также отметил, что при раскопках были обнаружены турецкие глиняные курительные трубки, предметы из бронзы, керамика и целые коллекции старинных монет, которые могут рассказать о торговых отношениях местных жителей.