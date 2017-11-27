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Древнее поселение обнаружено при строительстве Крымского моста
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    Древнее поселение обнаружено при строительстве Крымского моста

    16:29  27 Ноября 2017
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    Древнее поселение обнаружено при строительстве Крымского моста

    Керчь, 27 ноября. В районе Керчи, где в дальнейшем должны появиться автомобильные развязки к Крымскому мосту, были обнаружены 17 курганов и большое древнее поселение, сообщили представители  информационного центра «Крымский мост».

    Находкой в окрестностях Керчи занялись российские археологи. Они провели раскопки на площади порядка 28 тысяч квадратных метров.

    По словам специалистов, на глубине в хорошем состоянии покоились фрагменты зданий и сооружений. Они предположили, что это открытие позволит им более детально изучить историю жизни людей в Крыму.  Ученые отметили, что в этом месте пересекаются различные исторические эпохи.

    «Многочисленные кладки переплетаются и наслаиваются одна на другую, — цитирует «Утро.ру» археолога Евгения Лютова. — Под татарскими сплетениями открылись характерные кладки хазарского периода, выполненные так называемой елочкой».

    Древнее поселение обнаружено при строительстве Крымского моста

    Он также отметил, что при раскопках были обнаружены турецкие глиняные курительные трубки, предметы из бронзы, керамика и целые коллекции старинных монет, которые могут рассказать о торговых отношениях местных жителей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #раскопки #археологи #крымский мост #поселение
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