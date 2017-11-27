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Украина
Стало известно, в какую сумму обойдутся украинцам Порошенко и чиновники
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    Стало известно, в какую сумму обойдутся украинцам Порошенко и чиновники

    16:08  27 Ноября 2017
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    Стало известно, в какую сумму обойдутся украинцам Порошенко и чиновники

    Киев, 27 ноября. Украинские власти в 2018 года намерены потратить 1,1 млрд гривен (2,4 млрд рублей) на президента страны Петра Порошенко и его администрацию. Об этом говорится в бюджетном запросе Государственного управления делами.

    В частности, на зарплату украинских чиновников будет потрачено 365,7 млн гривен (795,14 млн рублей), на деятельность самого Порошенко и его команды — 285,2 млн гривен (620,11 млн рублей).

    Стало известно, в какую сумму обойдутся украинцам Порошенко и чиновники

    Затраты на автомобильный и водный транспорт, который перевозит Порошенко, составят 24,7 млн гривен (53,7 млн рублей), а визиты главы государства за границу обойдутся украинскому бюджету в 81,6 млн гривен (177,42 млн рублей). Отметим, что командировки украинского лидера внутри страны оцениваются гораздо дешевле — 8,2 млн гривен (17,83 млн рублей).

    Отдельным пунктом в статье расходов упоминается финансирование деятельности постоянного представителя Порошенко в Крыму. На эти цели Киев планирует потратить в следующем году 7,6 млн гривен (16,52 млн рублей), пишут украинские СМИ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #украина #порошенко #расходы
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