Стало известно, в какую сумму обойдутся украинцам Порошенко и чиновники

Киев, 27 ноября. Украинские власти в 2018 года намерены потратить 1,1 млрд гривен (2,4 млрд рублей) на президента страны Петра Порошенко и его администрацию. Об этом говорится в бюджетном запросе Государственного управления делами.

В частности, на зарплату украинских чиновников будет потрачено 365,7 млн гривен (795,14 млн рублей), на деятельность самого Порошенко и его команды — 285,2 млн гривен (620,11 млн рублей).

Затраты на автомобильный и водный транспорт, который перевозит Порошенко, составят 24,7 млн гривен (53,7 млн рублей), а визиты главы государства за границу обойдутся украинскому бюджету в 81,6 млн гривен (177,42 млн рублей). Отметим, что командировки украинского лидера внутри страны оцениваются гораздо дешевле — 8,2 млн гривен (17,83 млн рублей).

Отдельным пунктом в статье расходов упоминается финансирование деятельности постоянного представителя Порошенко в Крыму. На эти цели Киев планирует потратить в следующем году 7,6 млн гривен (16,52 млн рублей), пишут украинские СМИ.