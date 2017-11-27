Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Илона Маска назвали возможным создателем биткоина
Общество
Адвокаты Улюкаева отказались вновь вызывать Сечина на допрос из уважения к суду
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Адвокаты Улюкаева отказались вновь вызывать Сечина на допрос из уважения к суду

    16:05  27 Ноября 2017
    104

    Адвокаты Улюкаева отказались вновь вызывать Сечина на допрос из уважения к суду

    Москва, 27 ноября. Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева отказалась от допроса главы российской компании «Роснефть» Игоря Сечина в Замоскворецком суде. 

    Как отметили адвокаты, они «были вынуждены» продолжать без допроса Сечина.

    Кроме того, по словам юристов, они не собираются добиваться оглашения в суде показаний главы «Роснефти», сообщает «Газета.Ru»

    Защита и обвинение завершили представлять доказательства по данному делу.

    Адвокаты Улюкаева отказались вновь вызывать Сечина на допрос из уважения к суду

    «Мы понимаем, что если мы будем ждать некоего товарища, причины неявки которого неуважительные, то это будет длиться до бесконечности, поэтому из уважения к суду мы завершили представление доказательств», — сообщил Тимофей Гриднев, представляющий интересы Улюкаева.

    Отмечается, что суд перенес заседание на вторник, 28 ноября. 

    Ранее бывший министр Улюкаев отверг обвинения в вымогательстве. 

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #москва #коррупция #улюкаев #сечин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть