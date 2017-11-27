Адвокаты Улюкаева отказались вновь вызывать Сечина на допрос из уважения к суду

Москва, 27 ноября. Защита бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева отказалась от допроса главы российской компании «Роснефть» Игоря Сечина в Замоскворецком суде.

Как отметили адвокаты, они «были вынуждены» продолжать без допроса Сечина.

Кроме того, по словам юристов, они не собираются добиваться оглашения в суде показаний главы «Роснефти», сообщает «Газета.Ru».

Защита и обвинение завершили представлять доказательства по данному делу.

«Мы понимаем, что если мы будем ждать некоего товарища, причины неявки которого неуважительные, то это будет длиться до бесконечности, поэтому из уважения к суду мы завершили представление доказательств», — сообщил Тимофей Гриднев, представляющий интересы Улюкаева.

Отмечается, что суд перенес заседание на вторник, 28 ноября.

Ранее бывший министр Улюкаев отверг обвинения в вымогательстве.