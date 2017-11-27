Дейр-эз-Зор: САА обнаружила крупный арсенал ИГИЛ с американским оружием

Дейр-эз-Зор, 27 ноября. Сирийская армия обнаружила в Дейр-эз-Зоре крупную партию вооружения американского производства.

В ходе проверки домов в населенном пункте Дейр-эз-Зор подразделение правительственных войск нашло очередной арсенал террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Военные источники сообщают, что на складе были обнаружены два снаряженных «джихад-мобиля», большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, взрывчатка, минометы и пояса смертников.

Отмечается, что большая часть вооружения, найденного на складе, производства США. Ранее сообщалось, что в Абу-Кемале армейцы нашли склад «Халифата» с израильским оружием.

В материале корреспондента ФАН подчеркивается, что арсенал был брошен боевиками в ходе отступления из Дейр-эз-Зора после прорыва САА к городу, осуществленному при поддержке ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.