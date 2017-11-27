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В Австрии создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона
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    В Австрии создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона

    16:00  27 Ноября 2017
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    В Австрии создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона

    Вена, 27 ноября. Австрийский дизайнер Клименс Шилленджер разработал устройство, которое должно помочь пользователям смартфонов избавиться от зависимости.

    Многие современные люди часто замечают за собой тягу залезть в телефон, когда им нечем заняться. При этом серьезной потребности в этом действии у них на самом деле нет. Ученые обращают внимание, что одной из серьезных болезней современности становится зависимость от смартфонов.

    В Австрии нашли решение этой проблемы. На вид разработка напоминает муляж смартфона. В прямоугольный планшет в один ряд вставлены специальные каменные бусины, которые владелец может крутить, вращать и свайпать. Таким образом, устройство позволяет имитировать работу с гаджетом, от которого у человека развилась зависимость, пишет «Газета.ru» со ссылкой на The Verge.

    В Австрии создано устройство для борьбы с зависимостью от смартфона

    По мнению австрийского дизайнера, времяпрепровождение в компании с его разработкой позволит людям избавиться от тяги к использованию смартфонов. Устройство получило название Substitute Phone.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #смартфон #зависимость #устройство #аналог
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