Московский метрополитен может расторгнуть контракт с оператором рекламы

Москва, 27 ноября. Московский метрополитен 12 декабря может в одностороннем порядке расторгнуть договор с оператором рекламы ООО «Трейд компании» в связи с задержкой исполнения банковской гарантии, которая истекает 1 декабря.

По словам сотрудника пресс-службы подземки, «по условиям договора, через 10 календарных дней с момента истечения срока текущей банковской гарантии ГУП «Московский метрополитен» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке».

Он пояснил, что ООО «Трейд Компани» должно было предоставить ежегодную безотзывную банковскую гарантию не позднее 8 сентября 2017 года по условиям договора.

«Предоставление финансовой гарантии — важнейшее условие контракта, которое строго контролируется московским метро», — добавили в пресс-службе, передает РИАМО.

Напомним, ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, каким образом проходит дезинфекция московского метрополитена.