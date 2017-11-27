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Московский метрополитен может расторгнуть контракт с оператором рекламы
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    Московский метрополитен может расторгнуть контракт с оператором рекламы

    16:27  27 Ноября 2017
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    Московский метрополитен может расторгнуть контракт с оператором рекламы

    Москва, 27 ноября. Московский метрополитен 12 декабря может в одностороннем порядке расторгнуть договор с оператором рекламы ООО «Трейд компании» в связи с задержкой исполнения банковской гарантии, которая истекает 1 декабря.

    По словам сотрудника пресс-службы подземки, «по условиям договора, через 10 календарных дней с момента истечения срока текущей банковской гарантии ГУП «Московский метрополитен» имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке».

    Он пояснил, что ООО «Трейд Компани» должно было предоставить ежегодную безотзывную банковскую гарантию не позднее 8 сентября 2017 года по условиям договора.

    «Предоставление финансовой гарантии — важнейшее условие контракта, которое строго контролируется московским метро», — добавили в пресс-службе, передает РИАМО

    Напомним, ранее мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал, каким образом проходит дезинфекция московского метрополитена. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #москва #метро
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