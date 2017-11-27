Кэмерон поставил точку в спорах о концовке «Титаника»

Лос-Анджелес, 27 ноября. Известный голливудский режиссер Джеймс Кэмерон назвал причину гибели Джека из фильма «Титаник».

По словам режиссера, на куске деревянной обшивки, благодаря которому Роуз удалось спастись, действительно было место для еще одного человека. Однако вдвоем они бы не смогли удержаться на плаву, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Vanity Fair.

Кэмерон признался, что долгое время искал подходящий кусок древесины для съемок трагической сцены. Ему был необходим кусок, который способен выдержать вес одного человека на протяжении трех часов.

Режиссер легендарного «Титаника» также отметил, что персонаж ДиКаприо был обречен на гибель по «художественным» причинам, а не из-за физики. Если бы Джек не утонул, на него бы упала дымовая труба, подчеркнул Кэмерон.

«Если бы он выжил, то концовка ленты была бы бессмысленной. Это картина о смерти и разлуке. Он должен был умереть», — заявил постановщик.

Напомним, что картина «Титаник» была удостоена 11 премий «Оскар», в том числе награды в категории «Лучший фильм года» и «Лучший режиссер». Кроме того, «Титаник» получил четыре «Золотых глобуса» и даже пять «Грэмми». Главные роли в фильме исполнили Леонардо ДиКаприо и Кейт Уинслет.