Киеву послали сигнал: Бортник объяснил заявление Польши о выборе ЕС в пользу России

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил о том, что Евросоюз поддержит Россию, а не Украину в том случае, если ЕС придется выбирать.

«Боюсь, что если дойдет до ситуации, в которой Европа будет вынуждена выбирать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву», — сказал чиновник.

В этом случае, по мнению Щерского, Украина попытается попросить у своих ближайших соседей помощи. Глава канцелярии президента усомнился в том, что Польша сможет оказать Украине тот же уровень поддержки, который оказывался Киеву ранее.

Директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что польский чиновник посылает сигнал Киеву о том, что Европа устала от Украины. Кроме того, Европа таким образом пытается надавить на Киев.

«Безусловно, подобное высказывание — это элемент шантажа украинской власти со стороны Польши. Но пока такое мнение не является доминирующим, серьезной угрозы для украинской власти нет, несмотря на звучащие со стороны иностранных политиков заявления о возможном возвращении России в Совет Европы. Пока что все эти заявления — элементы давления на Украину. Но со временем усталость Европы от Украины действительно может трансформироваться в какие-либо политические решения», — говорит Бортник.

По словам эксперта, ближайшие соседи Украины хотят от нее определенных уступок. Например, в случае с Польшой страна добивается изменения трактовки событий прошлого.

«Другие страны хотят уступок в части гуманитарной и языковой политики», — объясняет Руслан Бортник.

Отвечая на вопрос, с чем связан наметившийся тренд ухудшения отношений Украины со своими ближайшими соседями, политолог сказал, что кризис в отношениях между государствами — это последствия усталости восточноевропейских стран от Украины. Кроме того, на отношениях сказывается иррациональная и непрагматичная внешняя политика Киева.

«Вместо того, чтобы, пользуясь поддержкой Европы и своих соседей, развивать свою экономику и добиваться для себя лучших условий в плане политики, Украина борется против России. То есть, вместо того, чтобы бороться за Украину, украинское политическое руководство борется против России. И в Европе копится усталость от подобного подхода, который пагубен для всех сторон. Более того, подобный подход, следствием которого стал в том числе и экономический кризис, требует все больших и больших гуманитарных жертв — это история, языки и все остальное. Это, безусловно, тоже раздражает соседей, которые имеют большие диаспоры внутри Украины.

Эта иррациональность и внутренняя радикализация фактически привели к частичной изоляции Украины, потому что власть поругалась практически со всеми соседями: с Белоруссией, Польшей, Венгрией, Румынией, Молдавией. Потеряны партнерские отношения с Турцией. Это очень плохой тренд, который, я считаю, является оценкой качества работы украинского МИД и украинских политиков», — продолжает Руслан Бортник.

Говоря о том, насколько подобная позиция Киева понятна и поддерживается потенциальным электоратом действующего президента Украины Петра Порошенко, эксперт напомнил, что количество граждан, участвующих в выборах, на Украине невелико.