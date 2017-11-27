Оппозиция Сирии будет принимать решения на основе 70% голосов на встрече в Женеве

Москва, 27 ноября. Решения внутри единой делегации от оппозиции Сирии на переговорах в Женеве будут приниматься на основе 70% голосов участников. Об этом сообщил руководитель московской платформы сирийской оппозиции, секретарь партии «Народная воля», член руководства Фронта за перемены и освобождение Кадри Джамиль.

«Была создана делегация из 36 человек, мы потребовали, чтобы принималось решение при наличии 70% проголосовавших «за». Должно быть согласие между основными составляющими частями нашей оппозиции», — цитирует РИА Новости Джамиля.

Джамиль также отметил, что, по его мнению, голосование, основанное на принципе большинства, в данном случае будет неэффективным. Причина этого в том, что взгляды сирийских оппозиционеров на многие вопросы существенно разнятся. Необходимо, чтобы по меньшей мере две трети участников проголосовали «за» для принятия того или иного решения, уточнил глава московской платформы сирийское оппозиции.

Он также напомнил, что в расширенную делегацию из 36 человек вошли восемь членов московской и каирской групп, восемь представителей от независимых оппозиционеров, столько же — от Национальной коалиции, семь представителей от вооруженных формирований, а также пять — от координационного комитета.

В то же время Джамиль признался, что не считает, что единая делегация от оппозиции представляет все слои сирийского общества.