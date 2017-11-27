Защитница Киева на российском ТВ Янина Соколовская попала под прицел «Миротворца»

Украинская журналистка Янина Соколовская находится под пристальным вниманием сайта «Миротворец» за свои высказывания о ресурсе. В ходе ток-шоу «Время покажет» в эфире Первого канала эксперты обсуждали посвященный Соколовской пост на странице «Миротворца» в Facebook.

«Как Янина Соколовская представляет 98% Украины на российском пропагандистском телевидении. Программа «Час ненависти» (Россия). В главной роли: Янина Соколовская (Украина). В программе также участвует разный сброд для массовки», — говорится в сообщении «Миротворца».

Журналистка попала под пристальное внимание после того, как заявила, что на сайте «Миротворец» «уже танцуют все, включая Юлию Тимошенко». Кроме того, она подчеркнула, что большинство украинцев не воспринимают этот интернет-ресурс всерьез.

«Я вас поздравляю, друзья, вы зачислены «Миротворцем» в массовку», — заявил ведущий ток-шоу Артем Шейнин, обратившись к гостям студии.

Эксперты обсуждали факты политического преследования на Украине. Сегодня в эфире «Время покажет» было показано видеообращение бывшего депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика, который рассказал об обысках СБУ в его доме и домах его родных и друзей. Лесик связал эту ситуацию с его участием в российском ток-шоу.

«Политики, которые приезжают или рискуют приехать на телешоу в Россию, должны быть очень осторожны в выражениях», — считает политолог Вадим Карасев.

Сразу после реплики украинского политолога из толпы последовал многозначительный вопрос: «Иначе что?», как бы намекая на то, что если украинский политик не будет держать язык за зубами, в родной стране его могут начать преследовать по политическим соображениям.

«Они должны быть очень осторожными, потому что, что?» — переспросил Артем Шейнин.

«Как их слово отзовется», — ответил Карасев.

В беседу вмешался Евгений Тарло, политик, президент Фонда «Правовое государство», доктор юридических наук. По его словам, несмотря на то, что у них с Яниной Соколовской было очень много разногласий в эфире, ситуация, в которую она попала, вопиющая.

«Мы все время ругались с Яниной, потому что она жестко защищала свою власть. А теперь ее этот нацистский сайт записал в наши сторонники. Вадим, а ты боишься зафрендить меня в Facebook, признай это, — обратился Евгений Тарло к своему оппоненту Карасеву. — Побоялся? Ну ты же мне сам сказал это. Вспомните Олеся Бузину, с которым мы на эфирах у Соловьева ругались из-за всех сил. И вдруг его убивают. Понимаешь, это трагедия? Трагедия вашей страны. Вам нужно думать о своей безопасности».

Шейнин предупредил собеседников, чтобы они не перебивали друг друга. Кроме того, он подчеркнул, что не только украинские политики сегодня страдают за свои убеждения, но и журналисты.

«Когда Евгений Георгиевич (Тарло) говорит про трагедию вашей страны, не уходите в удобную для вас норку про политиков. Янина Соколовская не политик, она журналист, который, даже защищая Украину и делая это очень жестко, стала плохой для людей на «Миротворце», — резюмировал Шейнин.

При этом он добавил, что на Украине градус безумия растет с каждым днем.