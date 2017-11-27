Стать Айвенго в 12 лет: триумф юных российских фехтовальщиков в Праге

25 ноября в Праге состоялся первый в истории международный чемпионат по детскому спортивному мягкому мечу. За этим весьма курьезным, с точки зрения обывателя, названием скрывались нешуточные эмоции, море адреналина, а также титанический труд тренеров и организаторов.

Официально мероприятие называлось так: Junior World Championship in HMB Soft 2017.

Fight!

Если верить легендам, за свою многовековую историю Прага видела всякое… Включая голема. Но происходившее 25 ноября в одном из ее спортивных залов древней столице Чехии определенно было в новинку. По крайней мере, стоявший у входа в зал секьюрити удивленно качал головой и бормотал себе под нос что-то о «детском крестовом походе».

Что же там, в зале, происходило?

…Несмотря на одинаковый возраст, внешность противников существенно различалась. Один был долговязым, второй — более плотный, но ниже первого на полголовы. Эдакие эльф и гном. В смысле — боевой эльф и не менее боевой гном, так как оба противника были упакованы в толстые кирасы и крепко сжимали в руках щит с мечом.

Команда: «Fight!» Мечи столкнулись… Нет, не со звоном, а, скорее, со звуком, который слышишь, когда хозяйка во дворе выбивает пыль из ковра. Впрочем, ждать чего-то иного от мечей, изготовленных не из стали, а из полимерных материалов, было бы странно.

«Эльф» сразу постарался загнать «гнома» в угол ристалища, но пропустил пару плюх по ногам и сбавил напор. После чего низенький, но плотный включил режим «энеджайзер». Крутясь волчком вокруг своего более высокого противника, «гном» буквально похоронил того под градом ударов. Стушевавшийся «эльф» опустил щит вниз и сразу получил мечом в забрало!..

Поединок продолжался всего полторы минуты, и долговязый его проиграл. Когда с «гнома» сняли массивный шлем, из-под него появилось вспотевшее, но страшно довольное лицо двенадцатилетнего мальчишки.

Пока тренер одобрительно похлопывал по плечу своего питомца, на соседнем ристалище сошлись две тринадцатилетние валькирии. «Fight!» — и понеслось.

Девчонки рубились так неистово, что, казалось, не останови их судья, они бы расколошматили друг друга в хлам!.. Но после команды «Stop fight!» валькирии немедленно остановились. Более того — церемонно пожали друг другу руки…

Поединки шли один за другим, и им, казалось, не будет конца — так много было участников. Сталкивались мечи. Содрогались щиты, принимая удар. Пот заливал глаза. Но азарт у юных фехтовальщиков от схватки к схватке лишь возрастал. У тренеров стал садиться голос — не так-то просто полтора-два часа непрерывно подбадривать своих бойцов криками «Давай! Давай!..»

Единственным, кто посреди этого спортивного праздника сонно клевал носом, был дежурный расчет местного «амбуланса». Мягкая броня и мечи, выполненные из полимерных материалов, надежно оберегали «рыцарей», «эльфов», «гномов» и «валькирий» от ссадин и царапин. Таким образом, помощь медиков, несмотря на тысячи рубящих ударов, так никому и не понадобилась.

Побывавший на соревнованиях корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с участниками чемпионата.

Фехтовать можно чем угодно

Рассказывает Станислав Литвинов, представитель пресс-службы HMB soft:

«Здесь, в Праге, происходит первый международный чемпионат по HMB soft, он же — детский спортивный мягкий меч. Занимающиеся этой дисциплиной дети и подростки могут испытать свои навыки в исторических средневековых боях, используя на соревнованиях специальную мягкую экипировку. Мягкая кираса, шлем с забралом, налокотники, наколенники, защита для кистей рук, мягкий щит и мягкий меч сводят до нуля возможность получения серьезной травмы.

Может ли случиться нокаут? Только чудом. Более того, правила соревнований по мягкому мечу вообще не предусматривают возможности победы нокаутом — только по очкам. И, да, юные спортсмены используют на чемпионате не свою домашнюю экипировку, а ту, что выдают организаторы чемпионата. Она проходит обязательное освидетельствование, о чем говорит наличие на экипировке сертификационных знаков.

История детского спортивного мягкого меча восходит к традициям японских мягких мечей тянбара, позволявшим взрослым после работы сбросить стресс во время полноконтактного фехтовального поединка и при этом не получить увечий. Вот эти-то, если угодно, «мечи клерков» после соответствующей творческой переработки и превратились 2– года назад в наш мягкий меч, то есть в HMB soft.

Можно ли считать мягкий меч для молодых спортсменов ступенью к чему-то большему? Люди, профессионально занимающиеся фехтованием, любят повторять, что фехтовать можно чем угодно, даже шваброй, поскольку базовые движения и моторика одинаковы. Мягкий меч дает детям возможность овладеть как раз базовыми навыками исторического средневекового фехтования, тактикой боя, техникой передвижения. Полученные таким образом навыки и умения спортсмены после достижения совершеннолетия могут развивать уже во взрослом дивизионе HMB. Там, где соревнуются бойцы в латах и со стальным спортивным оружием.

Возрастной диапазон первого международного чемпионата по мягкому мечу — от 12 до 17 лет. Разумеется, спортсмены соревнуются в разных возрастных категориях. В Праге собралось 20 команд из 10 стран мира, включая Россию, Германию, Чехию, Польшу, Украину, Австрию и т. д. По моему мнению, фаворитом соревнований, как и в HMB-боях для взрослых, в HMB soft будет российская команда. В России — отличные тренеры и самая лучшая подготовительная база.

Наконец, сама традиция проведения соревнований по историческому средневековому бою в России старше и серьезнее, чем в Европе. Российские дети хорошо мотивированы и знают, к чему им стремиться. Уверяю вас, многие из тех русских парней и девчонок, которые здесь, в Праге, фехтуют мягкими мечами, уже видят себя в мечтах защищающими честь российского флага на международном чемпионате по историческому средневековому бою «Битва Наций».

При этом у HMB soft есть не очевидные для стороннего взгляда плюсы. Малый вес экипировки не только позволяет даже двенадцатилетнему спортсмену легко оперировать своим «оружием», но и дает ребенку возможность сделать свою тактику боя более гибкой и разнообразной, чем у взрослого бойца в настоящих латах.

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Что вообще привлекает детей в HMB soft? Романтика схватки с использованием имитации средневекового оружия и доспехов. Подобного нет ни в восточных единоборствах, ни в боксе. Ощущение меча в руке, возможность подражать любимым персонажам из книг и кинофильмов, возможность на деле проверить, чего ты стоишь — это опьяняет. Да и вообще, почувствовать себя в 12 лет Айвенго — это, знаете ли, круто!

Основные правила проведения соревнований по мягкому мечу довольно просты. Номинация «Щит и меч». В зависимости от возрастной категории, время поединка составляет 1,5–2 минуты. Побеждает тот, кто за указанное время сможет нанести по корпусу, голове, рукам и ногам противника наибольшее количество акцентированных ударов. Количество набранных очков определяют судьи — у нас их называют маршалами. Обязательно ведется видеофиксация всех боев».

Джедаи из Германии

Своими впечатлениями от турнира делится Валентин Церр, тренер клуба MSVK-Germany:

«Можно сказать, что я потомственный русский немец. В Германии оказался в 1993 году. Сейчас живу в Нюрнберге. С 2001 года увлекaюсь реконструкцией и историческим фехтованием. При этом в реконструкторских мероприятиях меня всегда занимал больше спортивный аспект, чем исторический. Поэтому вполне закономерно, что я стал тренером германской детской команды по HMB soft.

Немецких ребят приводит в эту дисциплину, наверное, та же самая причина, что и их сверстников в странах бывшего СССР. Я говорю, конечно, о романтике фехтования на мечах. Да, детский спортивный меч — не из стали, но это все же меч! У детей, любящих образы средневековых рыцарей или тех же рыцарей-джедаев из вселенной «Звездных войн», появляется шанс вместо игр в кинообразы попробовать «подтянуться» до уровня своих кумиров. Научиться фехтовать не хуже них.

И это хорошо. А плохо то, что мы в Германии тренируемся очень мало, чтобы соответствовать уровню ребят, выступающих здесь, в Праге.

У нас небольшая группа, и я не могу себе позволить арендовать больше времени в спортивном зале. Как следствие, мы тренируемся всего два раза в неделю по полтора часа. Конечно, мы стараемся при таких обстоятельствах «выжимать» из тренировок все возможное. И все же, повторюсь, две тренировки в неделю — это мало. Надеюсь, что после нашего выступления на международном чемпионате количество участников группы вырастет, и это даст возможность проводить тренировки в более интенсивном режиме.

Я очень доволен выступлением своих ребят на чемпионате. Шансов попасть в финал у них не имелось по той простой причине, что соперники были куда более опытными. Но бойцы нашей команды продемонстрировали силу воли и умение, достаточные для выхода из подгрупп. Для дебютного выступления, это очень достойно.

При этом я не забываю про поговорку: «Задача тренера — всегда быть недовольным». Теперь я знаю, что мы можем и к чему должны стремиться в будущем. Что ж, будем стремиться! Тем более что у HMB soft, на мой взгляд, спортивный потенциал куда больше, чем у поединков в железе и со стальными мечами. Также считаю необходимым отметить, что самыми серьезными нашими противниками сегодня, без сомнения, были ребята из России».

Объективно сильнейшие

Сергей Мясищев, маршал-супервайзер HMBIA (Международной ассоциации исторического средневекового боя), рассказывает:

«Сегодняшнее мероприятие — знаковое. В первый раз удалось собрать на одной площадке такое большое количество спортсменов, занимающихся HMB soft. При этом само мероприятие удалось провести на очень высоком организационном уровне. Получился настоящий спортивный праздник. Получился именно таким, каким он задумывался.

Слагаемых у успеха много. Это и прекрасное спортивное сооружение, полностью соответствующее всем нашим требованиям вплоть до наличия пола с не скользким и пружинящим покрытием. И отличное оформление, создающее соответствующую атмосферу, что очень важно именно для молодых спортсменов.

Состав команд был очень сильным и интересным. Данный турнир позиционировался не как состязание национальных сборных, а как соревнование клубов и школ. Таким образом, каждый преподаватель мог привезти на эти соревнования своих лучших бойцов вне каких-либо квот.

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Что мы получили? Множество сильных, самобытных бойцов и много очень интересных боев. Со всей ответственностью заявляю: многие детские и юношеские поединки не уступают по технике, динамике и эмоциональному накалу боям взрослым…

Время летит быстро — ребята взрослеют, нарабатывают новые навыки, выходят на новый уровень мастерства. Это заметно, что называется, невооруженным глазом. Уверен — сегодня мы видели немало будущих чемпионов «Битвы наций».

Обратите, кстати, внимание, как много девчонок занимается HMB soft. О чем это говорит? Во-первых, о том, что HMB soft становится модным. Во-вторых, о том, что данная спортивная дисциплина получилась очень сбалансированной. В ней на одной физической силе или выносливости далеко не «уедешь». Не меньшее, если не большее значение имеют высокая скорость реакции, точный расчет, умение быстро принимать правильные решения в экстремальной ситуации. А это как раз те качества, которыми могут блеснуть девочки и девушки.

Чем я могу объяснить тот факт, что большинство присутствовавших на турнире отмечало доминирование российских спортсменов? Понимаете, в России и историческое фехтование, и его детская составляющая развиваются уже достаточно давно. Первые крупные детские российские турниры по подобным дисциплинам проходили еще в 2007 году. Россия в отличие от других стран-участников Junior World Championship in HMB Soft 2017, прошла десятилетний путь развития, и это, естественно, дает российским спортсменам определенный гандикап. Впрочем, я верю, что иностранцы скоро подтянутся. Но пока российские бойцы в HMB Soft объективно сильнейшие».

Победища

Чемпионат по мягкому мечу продолжался до наступления темноты: время чествовать победителей турнира в Праге наступило лишь после 20:00. Два третьих места в своих возрастных группах на пьедестале почета завоевали польские спортсменки. Молодцы! Прочие призовые места скромно заняли девчонки и мальчишки из России.

На всякий случай, уточним — 16 призовых мест из имеющихся 18-ти, включая все первые и вторые места в 6-ти группах, достались представителям России.

Есть мнение, что слово «победа» не совсем соответствует масштабу произошедшего. Недаром один из юных российских спортсменов после вручения ему заслуженной награды задумчиво поинтересовался у своего спортивного руководителя: «Интересно, есть такое слово — «победища»?..»

Похоже, эти российские девчонки и мальчишки далеко пойдут в историческом средневековом фехтовании. Федеральное агентство новостей поздравляет всех участников Junior World Championship in HMB Soft 2017 и желает им дальнейших успехов.

Ура! Победища!.. Ну, или просто — триумф.