Совет Европы: по ком звонят антироссийские санкции. Колонка Олега Денежки

Совет Европы задумался. Совет Европы думает. До Совета Европы стало доходить: антироссийские санкции, на самом деле, антиевропейские. Какой сюрприз. И трех лет не прошло. Чудо сообразительности. Совокупный IQ всего Совета где-то между 0 и -260. И члены Совета заговорили об отмене санкций против РФ. Мол, без России и Европа не Европа. Заскучали.

Это удивительное открытие сделал генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд. Он уже забыл, с чего все началось. Сначала, в связи с событиями в Крыму Россия в 2014 году была лишена права голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Более того, нашим представителям фактически запретили участвовать в работе уставных органов ассамблеи. Ну, на нет и суда нет, и Москва прекратила отправлять документы для аккредитации делегации в ПАСЕ. А смысл?

А теперь вопрос: в ПАСЕ мы не участвуем, а из расходной части Совета Европы России доставалось только финансирование неправительственных организаций и различных культурных международных мероприятий.

И вот результат: Москва объявила о намерении приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год в размере приблизительно 11 миллионов евро из 33 от всего взноса РФ. Это при общем бюджете Совета Европы в 450 миллионов.

В Совете Европы встревожились. Звоночек оказался неприятным, похожим на паровозный гудок уходящего поезда, и в Европе заговорили о намерении России вообще выйти из этой международной организации.

Члены совета пригорюнились и стали лихорадочно обдумывать: а чем бы Россию заманить обратно? И заговорили о возможности отмены антироссийских санкций. О чем и заявил генеральный секретарь совета Турбьерн Ягланд.

«Было бы очень-очень плохо, если бы Россия ушла. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы», — грустно заметил Ягланд.

Но все эти заявления функционеров Совета Европы не более чем сотрясания воздуха. Орган этот не принимает никаких политических решений и не вправе указывать странам Европы, что им делать. К политике он имеет опосредованное решение. Вот как звучит общая формулировка целей и задач Совета.

«СЕ — международная организация, содействующая сотрудничеству между ее членами, странами Европы, в области стандартов права, прав человека, демократического развития, законности и культурного взаимодействия».

Кто-нибудь увидел тут хоть слово о внешнеполитическом курсе хоть каких-нибудь стран, тем более ЕС? Да это вообще не орган каких-либо межправительственных союзов. Страны Европы, а не страны ЕС. Полная абстракция.

Мало того, что решения Совета имеют исключительно рекомендательный характер, это сугубо координационный орган. В области за все хорошее против всего плохого.

В этом органе — Совете Европы — Россия встретилась с политическим давлением, шантажом и лицемерием с самого начала попыток сотрудничества.

Заявку на вступление в Совет Европы Российская Федерация подала в мае 1992 года. Де факто сразу после окончательного развала остатков СССР. Как и положено хитромудрым европейцам, морковку перед носом российского истеблишмента держали долго и терпеливо. До 1995 года, в феврале которого процедура рассмотрения заявки была остановлена в связи с конфликтом в Чечне.

Нет никакого сомнения, что именно тогда требовали от России: сдаться и признать независимость Ичкерии. И в сентябре 1995 года РФ приступила к поискам политического урегулирования конфликта.

Процедура рассмотрения заявки была возобновлена в январе 1996 года. ПАСЕ положительно проголосовала по заявке России на вступление в Совет Европы, а 28 февраля 1996 года Россия стала членом организации. А в мае этого же года были заключены позорные Хасавюртовские договоренности. РФ капитулировала.

Россия на радостях кинулась подписывать все подряд конвенции СЕ и добилась рекорда, заняв в этой области первое место среди стран Европы. Наша страна присоединилась к 60 из 219 конвенций. В том числе к конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также к конвенциям, касающимся защиты национальных меньшинств, предотвращения пыток, местного самоуправления и т. д. То есть стремительно теряла суверенитет.

Это в то время, как большинство стран-членов совета, в частности Британия, не спешили подписывать такие документы и брать на себя такие широкие обязательства. В частности Великобритания присоединилась к большинству документов лишь в начале 2000-х.

Так зачем Совету Европы нужно раздавать обещания, которые она не может выполнить, и откуда такое неподдельное горе перед возможным расставанием? А ларчик даже не открывается, он уже распахнут.

Заявив о гипотетической отмене санкций, Турбьерн Ягланд тут же подстраховался. Печальный опыт председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы испанца Педро Аграмунта не прошел для функционера даром. В июне этого года члены ассамблеи заявили, что Аграмунт больше не может представлять ПАСЕ, ему был вынесен вотум недоверия и назначено голосование по досрочной отставке. Причина: пророссийская позиция.

Правда, внятно объяснить, что именно пророссийского в позиции председателя ассамблеи, депутаты не смогли. Аграмунту вменили в вину то, что политик побывал в Сирии, желая лично разобраться в ситуации, и заявил, что без Москвы сирийский вопрос не решить. Российский шпион, не иначе.

Поэтому, немного поплакав на тему «Не бросай меня, жизни без тебя не вижу», генсек СЕ невольно выдал себя. Он выразил свою обеспокоенность вопросом о защите прав человека в России. Какой сюрприз! Как свежо и оригинально. По словам генсека СЕ, граждане РФ рискуют потерять доступ к Страсбургскому суду, в котором на Россию приходится треть дел. Невосполнимая потеря.

При этом Ягланд не забыл заметить, что отрицает, что Совет Европы не признает правовой позиции Москвы по Крыму.

Так вот в чем дело! Суд по правам человека, который давно используется западными политиками, как политическая торпеда и пропагандистский инструмент против России. Что особенно важно в ходе предстоящей президентской компании. Совет Европы просто боится окончательно потерять влияние в России.

Кроме того, есть и «шкурный» интерес. Напомню, в 2016 году Россия заплатила в бюджет СЕ 32,8 миллионов евро из общего бюджета организации — 442,2 миллиона.

Чтобы было понятно, для сравнения, в этом же году: Франция — 38 миллионов евро; Германия и Италия — 35 миллионов; Великобритания — 31,8 миллионов евро; Испания — 21 миллион евро; Турция — 13 миллионов; Нидерланды — 11 миллионов евро; Польша — 8,2 миллиона евро; Швейцария — 7,5 миллионов евро.

За свою зарплату члены Совета Европы боятся. За свой карман, который ближе, чем даже права человека. А Сергей Лавров уже ответил, что Россия, в общем-то, и не против расширения санкций.

Привыкли уже.