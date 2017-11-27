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Тартус: российский контейнеровоз проследовал через Босфор к берегам Сирии
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    Тартус: российский контейнеровоз проследовал через Босфор к берегам Сирии

    15:51  27 Ноября 2017
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    Тартус: российский контейнеровоз проследовал через Босфор к берегам Сирии

    Тартус, 27 ноября. Контейнеровоз «Спарта» проследовал через Черноморские проливы в Средиземное море.

    Российский контейнеровоз «Спарта» вышел из порта Новороссийска с военным грузом для Сирии и проследовал через Босфор в Средиземноморье. Судно движется в направлении пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.

    Отмечается, что «Спарта» способна перевозить до 450 большегрузных контейнеров, ранее в этом месяце через Черноморские проливы с грузами проследовали большие десантные корабли ВМФ РФ «Минск», «Ямал», «Александр Отраковский» и транспортное судно «Кызыл-60». Данные корабли и суда вспомогательного флота участвуют в операции «Сирийский экспресс» и доставляют грузы в Сирийскую арабскую республику.

    Тартус: российский контейнеровоз проследовал через Босфор к берегам Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вмф рф #тартус #спарта
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