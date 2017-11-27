Тартус: российский контейнеровоз проследовал через Босфор к берегам Сирии

Тартус, 27 ноября. Контейнеровоз «Спарта» проследовал через Черноморские проливы в Средиземное море.

Российский контейнеровоз «Спарта» вышел из порта Новороссийска с военным грузом для Сирии и проследовал через Босфор в Средиземноморье. Судно движется в направлении пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе.

Отмечается, что «Спарта» способна перевозить до 450 большегрузных контейнеров, ранее в этом месяце через Черноморские проливы с грузами проследовали большие десантные корабли ВМФ РФ «Минск», «Ямал», «Александр Отраковский» и транспортное судно «Кызыл-60». Данные корабли и суда вспомогательного флота участвуют в операции «Сирийский экспресс» и доставляют грузы в Сирийскую арабскую республику.