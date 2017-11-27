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Эксперт о союзниках Украины в ЕС: «Девятый вал» смоет Меркель, и никого не останется
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    Эксперт о союзниках Украины в ЕС: «Девятый вал» смоет Меркель, и никого не останется

    15:47  27 Ноября 2017
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    Эксперт о союзниках Украины в ЕС: «Девятый вал» смоет Меркель, и никого не останется

    Киев, 27 ноября. Недавние критические заявления посла Европейского союза на Украине Хьюга Мингарелли в адрес украинских властей говорят о том, что Киев лишился союзников в ЕС. Таким мнением поделился экономический эксперт Олег Соскин. 

    По прогнозам эксперта, «вслед за обвинениями в коррупции и отсутствии реформ из Брюсселя может прозвучать и тезис о невыполнении киевским руководством минских соглашений», передает «ПолитНавигатор».

    «Я думаю, что это звучит для того, чтобы сделать еще один пункт о том, что Украина не выполняет минские соглашения, и что она в этом виновата. И поэтому Европейский союз уже неспособен эту ситуацию далее удерживать и осуждать Россию», — считает Соскин. 

    Эксперт о союзниках Украины в ЕС: «Девятый вал» смоет Меркель, и никого не останется

    Он также отметил, что у Киева практически не осталось союзников, поскольку президент Украины Петр Порошенко разругался с соседями, в том числе со Словакией и Венгрией. Также набирает обороты конфликт с Варшавой, отметил Соскин. 

    «Сегодня сторонников Украины в рамках стран ЕС практически не осталось. Сейчас последний «девятый вал» смоет Меркель, и уже никого не останется. Только Польша, с которой Порошенко и его группа портит отношения», — возмущается эксперт. 

    Эксперт о союзниках Украины в ЕС: «Девятый вал» смоет Меркель, и никого не останется

    Напомним, ранее Мингарелли обвинил официальный Киев в бездеятельности и призвал дать «нормально и серьезно» работать антикоррупционным структурам страны.

    Автор: Дана Балан
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    #меркель #польша #украина #минские соглашения #порошенко #ес #брюссель #политика
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