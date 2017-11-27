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Матери россиянок, попавших в иракские лагеря из ИГ, пытаются узнать их судьбу
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    Матери россиянок, попавших в иракские лагеря из ИГ, пытаются узнать их судьбу

    15:55  27 Ноября 2017
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    Матери россиянок, попавших в иракские лагеря из ИГ, пытаются узнать их судьбу

    Грозный, 27 ноября. Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что родственники детей и женщин, которые оказались в лагерях в Ираке после территорий, подконтрольных ИГ1, просят иракские власти предоставить информацию об их судьбе

    Она отметила, что группа матерей на прошлой неделе передала представителям иракского посольства в Москве документы с видео и фотоматериалами, которые подтверждают, по их словам, факт пребывания их внуков и дочерей в лагерях под городом Мосул. Они утверждают, что на фото и видео видны плененные вдовы и дети членов ИГ. Матери уверены, среди них были и их дочери.

    «Они лишь хотят знать, куда делись их дочери и внуки, которые последний раз выходили с ними на связь из осажденного Мосула», — отметила Саратова.

    Как сообщает агентство РИА Новости, в списках правозащитницы свыше 600 женщин и детей, которые могут находиться в двух лагерях под Мосулом и в плену у курдских отрядов ополченцев пешмерга.

    Напомним, ранее сообщалось, что ИГ потеряло контроль над 77 поселениями на западе Ирака.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #иг #ирак
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