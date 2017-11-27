Матери россиянок, попавших в иракские лагеря из ИГ, пытаются узнать их судьбу

Грозный, 27 ноября. Член СПЧ при главе Чечни Хеда Саратова сообщила, что родственники детей и женщин, которые оказались в лагерях в Ираке после территорий, подконтрольных ИГ1, просят иракские власти предоставить информацию об их судьбе

Она отметила, что группа матерей на прошлой неделе передала представителям иракского посольства в Москве документы с видео и фотоматериалами, которые подтверждают, по их словам, факт пребывания их внуков и дочерей в лагерях под городом Мосул. Они утверждают, что на фото и видео видны плененные вдовы и дети членов ИГ. Матери уверены, среди них были и их дочери.

«Они лишь хотят знать, куда делись их дочери и внуки, которые последний раз выходили с ними на связь из осажденного Мосула», — отметила Саратова.

Как сообщает агентство РИА Новости, в списках правозащитницы свыше 600 женщин и детей, которые могут находиться в двух лагерях под Мосулом и в плену у курдских отрядов ополченцев пешмерга.

Напомним, ранее сообщалось, что ИГ потеряло контроль над 77 поселениями на западе Ирака.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.