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Рогозин назвал дату нового запуска с космодрома «Восточный»
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    Рогозин назвал дату нового запуска с космодрома «Восточный»

    15:30  27 Ноября 2017
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    Рогозин назвал дату нового запуска с космодрома «Восточный»

    Москва, 27 ноября. В правительстве Российской Федерации назвали дату следующего запланированного запуска с расположенного на Дальнем Востоке космодрома «Восточный». Как заявил в ходе совещания с участием премьер-министра Дмитрия Медведева вице-премьер Дмитрий Рогозин, следующий за завтрашним запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» назначен на 22 декабря.

    «Мы 22 декабря еще собираемся запустить ракету «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Канопус», в следующем 2018 году — продолжение пусковой программы», — сообщил вице-премьер в ходе совещания.

    Рогозин назвал дату нового запуска с космодрома «Восточный»

    Напомним, в настоящее время на космодроме «Восточный» готовится к запуску аналогичная ракета-носитель, которая должна вывести на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» и еще группу малых космических аппаратов. В ходе декабрьского запуска на орбиту будет доставлен комплекс дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» вместе с целым рядом малых аппаратов.

    Рогозин отметил также, что в настоящее время ведет переговоры со строительными компаниями, которые планируется привлечь к строительству второй очереди «Восточного».

    Автор: Валентин Меликов
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