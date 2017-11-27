Рогозин назвал дату нового запуска с космодрома «Восточный»

Москва, 27 ноября. В правительстве Российской Федерации назвали дату следующего запланированного запуска с расположенного на Дальнем Востоке космодрома «Восточный». Как заявил в ходе совещания с участием премьер-министра Дмитрия Медведева вице-премьер Дмитрий Рогозин, следующий за завтрашним запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» назначен на 22 декабря.

«Мы 22 декабря еще собираемся запустить ракету «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Канопус», в следующем 2018 году — продолжение пусковой программы», — сообщил вице-премьер в ходе совещания.

Напомним, в настоящее время на космодроме «Восточный» готовится к запуску аналогичная ракета-носитель, которая должна вывести на орбиту метеорологический спутник «Метеор-М» и еще группу малых космических аппаратов. В ходе декабрьского запуска на орбиту будет доставлен комплекс дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» вместе с целым рядом малых аппаратов.

Рогозин отметил также, что в настоящее время ведет переговоры со строительными компаниями, которые планируется привлечь к строительству второй очереди «Восточного».