Ирак: неизвестные атаковали «Хашд аш-Шааби» в Киркуке

Киркук, 27 ноября. Группа вооруженных людей атаковала отряд шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

Местные источники в Ираке сообщили, что неизвестные вооруженные люди атаковали подразделение иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») в провинции Киркук. Отмечается, что нападение было совершено во время движения колонны шиитского ополчения по трассе Киркук-Сулеймания.

Представитель «Демократической партии Курдистана» Шван Калари заявил, что нападавшие, скорее всего, являются добровольцами из Киркука, который 16 октября был оккупирован ополченцами «Хашд аш-Шааби». После вторжения шиитов в Киркук около 200 тысяч местных жителей покинули регион.