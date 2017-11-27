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Ирак: неизвестные атаковали «Хашд аш-Шааби» в Киркуке
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    Ирак: неизвестные атаковали «Хашд аш-Шааби» в Киркуке

    15:15  27 Ноября 2017
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    Ирак: неизвестные атаковали «Хашд аш-Шааби» в Киркуке

    Киркук, 27 ноября. Группа вооруженных людей атаковала отряд шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби».

    Местные источники в Ираке сообщили, что неизвестные вооруженные люди атаковали подразделение иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») в провинции Киркук. Отмечается, что нападение было совершено во время движения колонны шиитского ополчения по трассе Киркук-Сулеймания.

    Представитель «Демократической партии Курдистана» Шван Калари заявил, что нападавшие, скорее всего, являются добровольцами из Киркука, который 16 октября был оккупирован ополченцами «Хашд аш-Шааби». После вторжения шиитов в Киркук около 200 тысяч местных жителей покинули регион.

    Ирак: неизвестные атаковали «Хашд аш-Шааби» в Киркуке

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби
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