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Политика
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Украина
Выметем Пушкиных, как «Сватов»: украинские националисты собрались проводить «дерусификацию» страны
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    Выметем Пушкиных, как «Сватов»: украинские националисты собрались проводить «дерусификацию» страны

    15:23  27 Ноября 2017
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    Выметем Пушкиных, как «Сватов»: украинские националисты собрались проводить «дерусификацию» страны

    Киев, 27 ноября. Активисты украинской националистической партии «Свобода» заявили, что после декоммунизации на Украине необходимо провести «дерусификацию и деимперилизацию». 

    Об этом на своей странице в Facebook написал один из членов «Свободы» Александр Аронец.

    «Следующий этап декоммунизации — деимпериализация и дерусификация», — заявил он. При этом националист заметил, что этот процесс будет гораздо сложнее декоммунизации, и это, по его мнению, уже показал пример сериала «Сваты», «снятого украинскими гражданами для российского рынка».

    Запрет сериала ранее был инициирован Службой безопасности Украины (СБУ) из-за того, что исполнителю одной из главных ролей, российскому актеру Федору Добронравову на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.

     «Ничего, придет время и мы выметем как «сватов», так и улицы «пушкиных, львов толстых, достоевских»,  — пригрозил Аронец.

    Его соратник Андрей Мохник в комментариях также пообещал «вымести» и «язык Пушкина».

    Выметем Пушкиных, как «Сватов»: украинские националисты собрались проводить «дерусификацию» страны

    При этом их намерения не встретили бурной поддержки украинцев. «Я думаю это глупо при чем тут Пушкин», — заметила одна из пользователей. Другой участник обсуждения засомневался, что «Пушкин был империалистом».

    Выметем Пушкиных, как «Сватов»: украинские националисты собрались проводить «дерусификацию» страны

    Выметем Пушкиных, как «Сватов»: украинские националисты собрались проводить «дерусификацию» страны

    А другой украинец предложил свободовцам прежде, чем «наступит время», поехать повоевать на Светлодарской дуге, а не сидеть в Киеве.

    Выметем Пушкиных, как «Сватов»: украинские националисты собрались проводить «дерусификацию» страны

     

    Напомним, ранее с предложением запретить на Украине издания книг на русском языке выступил украинский дипломат Сергей Борщевский. 

    «На русском языке в Украине должны выходить только книги русскоязычных писателей Украины. Другие — только в переводе. И далеко не все. Это хорошо понимал Максим Рыльский, переводя в русифицированной советской Украине «Евгения Онегина», — заявил он в комментарии местному изданию «День».

    Кроме того, Борщевский выразил надежду, что министерство культуры Украины «сделает несколько безотлагательных шагов в верном направлении».

    «Это также вопрос национальной безопасности», — убежден он. После декоммунизации, по его словам, на Украине надо провести «деколонизацию»: поскольку советскому господству в Украине предшествовало царское», а теперь жители страны должны «ментально освободиться» от «колониальной зависимости». 

    «Задача Украины: вырастить поколение молодых граждан, полностью свободных от влияния агрессивного соседа», — заключил он.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #украина #пушкин #достоевский #сваты
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