Выметем Пушкиных, как «Сватов»: украинские националисты собрались проводить «дерусификацию» страны

Киев, 27 ноября. Активисты украинской националистической партии «Свобода» заявили, что после декоммунизации на Украине необходимо провести «дерусификацию и деимперилизацию».

Об этом на своей странице в Facebook написал один из членов «Свободы» Александр Аронец.

«Следующий этап декоммунизации — деимпериализация и дерусификация», — заявил он. При этом националист заметил, что этот процесс будет гораздо сложнее декоммунизации, и это, по его мнению, уже показал пример сериала «Сваты», «снятого украинскими гражданами для российского рынка».

Запрет сериала ранее был инициирован Службой безопасности Украины (СБУ) из-за того, что исполнителю одной из главных ролей, российскому актеру Федору Добронравову на три года запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма.

«Ничего, придет время и мы выметем как «сватов», так и улицы «пушкиных, львов толстых, достоевских», — пригрозил Аронец.

Его соратник Андрей Мохник в комментариях также пообещал «вымести» и «язык Пушкина».

При этом их намерения не встретили бурной поддержки украинцев. «Я думаю это глупо при чем тут Пушкин», — заметила одна из пользователей. Другой участник обсуждения засомневался, что «Пушкин был империалистом».

А другой украинец предложил свободовцам прежде, чем «наступит время», поехать повоевать на Светлодарской дуге, а не сидеть в Киеве.

Напомним, ранее с предложением запретить на Украине издания книг на русском языке выступил украинский дипломат Сергей Борщевский.

«На русском языке в Украине должны выходить только книги русскоязычных писателей Украины. Другие — только в переводе. И далеко не все. Это хорошо понимал Максим Рыльский, переводя в русифицированной советской Украине «Евгения Онегина», — заявил он в комментарии местному изданию «День».

Кроме того, Борщевский выразил надежду, что министерство культуры Украины «сделает несколько безотлагательных шагов в верном направлении».

«Это также вопрос национальной безопасности», — убежден он. После декоммунизации, по его словам, на Украине надо провести «деколонизацию»: поскольку советскому господству в Украине предшествовало царское», а теперь жители страны должны «ментально освободиться» от «колониальной зависимости».