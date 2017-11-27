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Путин назвал недопустимым неконтролируемый своз мусора после закрытия полигонов
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    Путин назвал недопустимым неконтролируемый своз мусора после закрытия полигонов

    16:00  27 Ноября 2017
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    Путин назвал недопустимым неконтролируемый своз мусора после закрытия полигонов

    Ново-Огарево, 27 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что закрытие полигонов отходов в одном месте и неконтролируемый своз мусора в другое поощрять никак нельзя. 

    «Нельзя поощрять ситуацию, когда в одном месте полигон закрывают, а в другое место в совершенно неконтролируемом масштабе начинают свозить на неподготовленные площадки, опять рядом с жильем и так далее», — сказал глава российского государства на встрече с министром экологии и природных ресурсов Сергеем Донским. 

    По словам Путина, у людей это вызывает абсолютно законную негативную реакцию.

    В свою очередь, Донской полностью согласился с доводами президента, отметив, что утилизировать весь объем отходов довольно сложно без строительства инфраструктуры.

    Напомним, ранее Владимир Путин направил приветственную телеграмму делегатам 22-й сессии Конференции государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия, и призвал страны, имеющие такое оружие, сделать все возможное для скорейшего уничтожения его запасов.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин
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