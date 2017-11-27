Президент Литвы назначила нового министра экономики

Вильнюс, 27 ноября. Председатель комитета по экономике парламента Литвы Виргиниюс Синкявичюс назначен на пост министра экономики прибалтийского государства. Декрет о повышении 27-летнего политика подписала президент Литвы Даля Грибаускайте.

«Президент подписала декрет о назначении министром экономики Литвы Виргиниюса Синкявичюса», — цитируют литовские СМИ старшего советника президента Лину Антанавичене.

Ранее с предложением назначить Синкявичюса на пост главы министерства экономики Литвы выступил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Напомним, пост главы экономического ведомства Литвы стал вакантным в конце сентября, когда бывший министр экономики Миндаугас Синкявичюс решил уйти в отставку. Таким образом он отреагировал на выход из правящей коалиции Социал-демократической партии.

Напомним, ранее президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон аналогичный «акту Магнитского». Документ, как уточняет RT, устанавливает запрет на въезд в страну гражданам иностранных государств в случае, если они нарушили права человека или причастны к масштабным коррупционным схемам и отмыванию денег.