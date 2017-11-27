Власти Киева обвинили в том, что жители Крыма живут лучше украинцев

Киев, 27 ноября. Украинский националист Дмитрий Корчинский, который находится в розыске в России, призвал к репрессиям против граждан Украины, посещающих Крым.

Он отметил, что на сегодняшний день крымчане и жители Луганской и Донецкой народных республик живут лучше своих бывших украинских соотечественников, и это, по его мнению, просчет и ошибка киевских властей.

Корчинский также заявил, что ему бы хотелось, чтобы ситуация на российском полуострове становилась хуже, передает «ПолитНавигатор».

«Хотелось бы, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, ведь нам нужно преподать урок всем сепаратистам на Украине, что, если они переходят под руку Москвы, то ситуация ухудшается», — заявил националист.

Он призвал Киев сделать так, чтобы положение жителей указанных регионов ухудшалось. А для этого, по мнению Корчинского, необходимо перекрыть транспортное сообщение с полуостровом и преследовать тех, кто ездит отдыхать в Крым и имеет там бизнес.

«Мы не перекрыли транспортное сообщение с Крымом, не преследуем тех людей, которые посещают эти территории… Многие наши чиновники имеют бизнес в Крыму и продолжают этот бизнес, и эти чиновники не сидят в тюрьме», — возмущается он.

Корчинский считает, что в этом виновата украинская власть.

«Естественно, надо, чтобы ситуация в Крыму ухудшалась, а не улучшалась. Мы сегодня можем констатировать, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине», — добавил он.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по итогам которого более 96% крымчан и жителей Севастополя выступили за воссоединение с Россией.