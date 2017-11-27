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В Польше предупредили Украину, что ЕС отдаст предпочтение России
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    В Польше предупредили Украину, что ЕС отдаст предпочтение России

    15:21  27 Ноября 2017
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    В Польше предупредили Украину, что ЕС отдаст предпочтение России

    Варшава, 27 ноября. При необходимости выбора между Россией и Украиной Евросоюз, вероятно, отдаст предпочтение Москве, заявил глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский.

    Щерский предупредил украинские власти о том, что им не следует возлагать большие надежды на страны Евросоюза.

    «Боюсь, что если дойдет до ситуации, когда Европа будет вынуждена сделать выбор между Украиной и Россией, то другие столицы, на которые рассчитывает сейчас Киев, выберут Москву», — констатировал он.

    Он добавил, что украинские власти в таком случае обратятся за помощью к Варшаве, как это было во время первого и второго Майданов. Однако Польша уже не сможет оказать помощь такого же уровня, так как отношения стран ухудшились из-за запрета эксгумаций в местах захоронений поляков на украинской территории

    «Но тогда из Польши автобусы с поддержкой уже могут не поехать так охотно», — заметил Щерский.

    В Польше предупредили Украину, что ЕС отдаст предпочтение России

    Глава кабинета польского президента выразил надежду, что визит главы Польши Анджея Дуды на Украину позволит урегулировать кризис между государствами и разрешит вопросы между ними.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #евросоюз #польша #украина #москва
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