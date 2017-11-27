Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи станет «первой реальной встречей» оппозиции и Дамаска — Джамиль

Москва, 27 ноября. Запланированный Конгресс национального диалога Сирии должен стать «первой реальной встречей» между официальным правительством Сирии и оппозицией. Об этом заявил руководитель московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

«Сочи — это первая реальная встреча между представителями проправительственных сил и оппозицией», — подчеркнул Джамиль.

В разговоре с РИА Новости глава московской платформы оппозиции заявил, что сочинский конгресс, вероятнее всего, будет созван однократно.

«Это будет пример для того, как следует принимать новую конституцию», — отметил Джамиль, подчеркнув, что «тот институт, который примет конституцию, это будет институт, который будет создан в Сирии, этот вопрос пока рано обсуждать».

Напомним, с инициативой проведения в Сочи Конгресса национального диалога Сирии выступил президент Владимир Путин. Проведение конгресса нацелено на поиск новых путей урегулирования в Сирии, а одной из его важнейших задач будет формирование конституционной комиссии для дальнейшей разработки новой конституции для Сирии.

Когда состоится Конгресс нацдиалога Сирии, пока что неизвестно — предполагалось, что он может пройти в Сочи 2 декабря, однако позже сроки были сдвинуты.