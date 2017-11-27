Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Сирия: Дамаск продолжит сообщать ОЗХО и ООН о попытках террористов получить химоружие
Новости Сирии
Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи станет «первой реальной встречей» оппозиции и Дамаска — Джамиль
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи станет «первой реальной встречей» оппозиции и Дамаска — Джамиль

    14:55  27 Ноября 2017
    249

    Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи станет «первой реальной встречей» оппозиции и Дамаска — Джамиль

    Москва, 27 ноября. Запланированный Конгресс национального диалога Сирии должен стать «первой реальной встречей» между официальным правительством Сирии и оппозицией. Об этом заявил руководитель московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

    «Сочи — это первая реальная встреча между представителями проправительственных сил и оппозицией», — подчеркнул Джамиль.

    В разговоре с РИА Новости глава московской платформы оппозиции заявил, что сочинский конгресс, вероятнее всего, будет созван однократно.

    Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи станет «первой реальной встречей» оппозиции и Дамаска — Джамиль

    «Это будет пример для того, как следует принимать новую конституцию», — отметил Джамиль, подчеркнув, что «тот институт, который примет конституцию, это будет институт, который будет создан в Сирии, этот вопрос пока рано обсуждать».

    Напомним, с инициативой проведения в Сочи Конгресса национального диалога Сирии выступил президент Владимир Путин. Проведение конгресса нацелено на поиск новых путей урегулирования в Сирии, а одной из его важнейших задач будет формирование конституционной комиссии для дальнейшей разработки новой конституции для Сирии.

    Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи станет «первой реальной встречей» оппозиции и Дамаска — Джамиль

    Когда состоится Конгресс нацдиалога Сирии, пока что неизвестно — предполагалось, что он может пройти в Сочи 2 декабря, однако позже сроки были сдвинуты.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #джамиль
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть