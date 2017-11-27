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Ирак: «Хашд аш-Шааби» ведут против курдов войну в Туз-Хурмату
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» ведут против курдов войну в Туз-Хурмату

    14:59  27 Ноября 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» ведут против курдов войну в Туз-Хурмату

    Туз-Хурмату, 27 ноября. Курды заявили о новых фактах преступлений со стороны шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» в Туз-Хурмату.

    Курдское информационное агентство Rudaw сообщило, что иракская милиция с начала нападения на спорные районы 16 октября текущего года разграбила уже две тысячи домов местного населения. Источник сообщил, что шииты сожгли порядка 400 домов, 50 зданий были взорваны. В основном «Хашд аш-Шааби» уничтожают дома бойцов курского ополчения пешмерга и их родственников.

    Здания курдских партий взрываются или превращаются в офисы иракской милиции. В результате нападений и взрывов за последние дни погибло около 80 человек. Курды считают, что «Хашд аш-Шааби» ведут планомерную войну против курдского населения региона.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» ведут против курдов войну в Туз-Хурмату

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #туз-хурмату
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