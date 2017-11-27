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Россия
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Происшествия
Россиянка с Бали рассказала о ситуации в связи с извержением вулкана
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    Россиянка с Бали рассказала о ситуации в связи с извержением вулкана

    14:40  27 Ноября 2017
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    Россиянка с Бали рассказала о ситуации в связи с извержением вулкана

    Денпасар, 27 ноября. Совладелица йога-арт-центра на Бали Алена Алиджик рассказала, что происходит на острове в связи с извержением вулкана Агунг.

    По словам Алиджик, паники на острове нет. Кроме того, нет и эвакуации: местные жители и туристы остаются там, где проживали.

    «Ребята находятся в турах, продолжают свои экскурсионные программы и другие поездки, — констатировала она. — Здесь работают все магазины, кафе и школы — абсолютно обычная жизнь».

    Она отметила, что аэропорты закрыты, так как ветер может изменить направление и подуть пепел в их сторону. Некоторые из присутствующих на острове закупили маски.

    Россиянка с Бали рассказала о ситуации в связи с извержением вулкана

    «Проблема возникла у тех, кто должен был вылететь и у кого кончается виза, — цитирует ее RT. — Но ребята не унывают и собираются в ближайшие дни, может быть, доехать паромом до острова Ява и улететь уже оттуда».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #вулкан #бали #очевидец
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