Россиянка с Бали рассказала о ситуации в связи с извержением вулкана
Денпасар, 27 ноября. Совладелица йога-арт-центра на Бали Алена Алиджик рассказала, что происходит на острове в связи с извержением вулкана Агунг.
По словам Алиджик, паники на острове нет. Кроме того, нет и эвакуации: местные жители и туристы остаются там, где проживали.
«Ребята находятся в турах, продолжают свои экскурсионные программы и другие поездки, — констатировала она. — Здесь работают все магазины, кафе и школы — абсолютно обычная жизнь».
Она отметила, что аэропорты закрыты, так как ветер может изменить направление и подуть пепел в их сторону. Некоторые из присутствующих на острове закупили маски.
«Проблема возникла у тех, кто должен был вылететь и у кого кончается виза, — цитирует ее RT. — Но ребята не унывают и собираются в ближайшие дни, может быть, доехать паромом до острова Ява и улететь уже оттуда».