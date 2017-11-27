Россиянка с Бали рассказала о ситуации в связи с извержением вулкана

Денпасар, 27 ноября. Совладелица йога-арт-центра на Бали Алена Алиджик рассказала, что происходит на острове в связи с извержением вулкана Агунг.

По словам Алиджик, паники на острове нет. Кроме того, нет и эвакуации: местные жители и туристы остаются там, где проживали.

«Ребята находятся в турах, продолжают свои экскурсионные программы и другие поездки, — констатировала она. — Здесь работают все магазины, кафе и школы — абсолютно обычная жизнь».

Она отметила, что аэропорты закрыты, так как ветер может изменить направление и подуть пепел в их сторону. Некоторые из присутствующих на острове закупили маски.