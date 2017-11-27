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Де Мистура намерен начать в срок восьмой раунд переговоров в Женеве
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    Де Мистура намерен начать в срок восьмой раунд переговоров в Женеве

    15:00  27 Ноября 2017
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    Де Мистура намерен начать в срок восьмой раунд переговоров в Женеве

    Женева, 27 ноября. Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Сирии Стаффан Де Мистура планирует начать восьмой раунд переговоров, как и было объявлено ранее, 28 ноября. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности шефа кабинета эмиссара ООН Майкл Конте.

    Ранее появились сообщения о том, что делегация сирийского правительства отложила выезд на межсирийские переговоры в Женеву.

    «Мы знаем о сообщениях на этот счет, но мы их не комментируем», — заявил Конте, отвечая на вопрос о том, планирует ли эмиссар ООН отложить начало восьмого раунда дискуссий в связи с информацией о том, что делегация сирийского правительства отложила выезд в Женеву.

    По его словам, Де Мистура собирается начать переговоры 28 ноября. Конте также напомнил, что спецпосланник представит свое видение переговорного процесса в докладе Совбезу ООН в понедельник, передает ТАСС.

    На запланированном в Женеве восьмом раунде переговоров планируется обсудить конституцию и предстоящие выборы. Вопросы управления страной и борьбу с терроризмом также не обойдут стороной.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #де мистура #женева
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