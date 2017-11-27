Единство вместо денег: Дмитрий Лекух о страданиях Петра Порошенко в Брюсселе

Как торжественно извещают заинтересованную публику демократические СМИ, по итогам завершившегося в Брюсселе саммита «Восточного партнерства» стороны приняли декларацию, в которой «признали европейские устремления партнеров союза» и «призвали мирно решать конфликты».

Вот, собственно говоря, и все. Других итогов саммита не было.

Чем-то все это напоминает пошловатый анекдот о том, как любовник прячется от пришедшего мужа под кроватью и тут видит наклонившуюся детскую мордашку: «Сто, не дысыс?! А как дысал, как дысал!»

Заметим, что несмотря на всю «подготовительную агрессию» киевских властей, даже декларативный документ выглядит предельно выверенным. Никаких антироссийских пассажей в нем демонстративно не содержится. В декларации никак не упомянута не только «страна-агрессор», на чем еще недавно настаивала украинская сторона. Там и Крым, и конфликт в Донбассе не упомянуты от слова «никак».

Этим немедленно воспользовались в министерстве иностранных дел Белоруссии, где, скромно потупив глаза (ну, вы же все понимаете), подчеркнули: одним из главных итогов саммита стало отсутствие в итоговом коммюнике выпадов против России. По словам главы ведомства Владимира Макея, у участников саммита «есть понимание того, что обеспечение мира и безопасности региона невозможно без России, или за счет России, или в ущерб России».

Тяжело им без России

Имеем честь напомнить: не далее как 22 ноября польское радио сообщило, что украинский лидер угрожал вовсе не приехать в Брюссель, если проект декларации не изменят, внеся туда что-нибудь про «европейскую перспективу Украины», — иначе за что боролись? Ну, и обозначив Российскую Федерацию в качестве «страны-агрессора» — иначе зачем вообще весь этот сыр-бор?

В конце концов, глава Украины на мероприятие все же приехал, однако по его итогам отказался от общения даже с журналистами из собственной страны.

Ну и, самое, пожалуй, главное: заявление «Восточного партнерства» не содержит никаких обещаний членства в Евросоюзе для стран-участниц этой программы. Что, в принципе, никакой сенсацией не является.

И дело тут даже не в том, что главным условием «приближения ко вступлению в ЕС» в Брюсселе считают исключительно официальное признание государства страной-кандидатом. В этот узкий круг на сегодняшний день входят только Турция и страны Балкан: Албания, Македония, Сербия и Черногория.

Дело в том, что никаких четких сроков для вступления даже этих государств в Евросоюз не существует: тут, простите, на «старых новых членов» денег не хватает. Однако «сверхновые заинтересанты» по вопросам харчевания на скудный, по нынешним временам, брюссельский паек лезут, да причем так нагло: ты их в дверь выставляешь, а они — в окно…

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И никакого тебе, понимаешь, сочувствия: приходится уже и Россию обратно в ПАСЕ уговаривать вернуться, потому как это шапито на свои содержать уже сил нет, да и надоело оно хуже горькой редьки.

А тут еще и эти, со своим кафе, простите, шантан…

Интеллигентные люди

Циничней всех, конечно, выступила премьер Великобритании Тереза Мэй. Она призвала европейские страны на свои деньги и за свой счет внимательно следить за Россией как за «враждебным государством». По словам Мэй, именно Москва «угрожает потенциальному росту восточного региона» и «стремится уничтожить нашу коллективную силу» — что звучит особенно забавно в свете надвигающегося Brexit, за который, к тому же, англичанка вовсе не горит желанием заплатить.

На этом фоне даже Петр Порошенко, который, выступая на пленарной сессии саммита заявил, что Киев рассчитывает на энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз и ассоциацию с Шенгенской зоной, — то есть на фактическое пользование всеми благами ЕС без формального членства, — выглядит бессребреником.

В общем, как осторожно выразился по итогам саммита глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, «те, кто ожидал появления по итогам саммита у тех или иных членов партнерства более серьезных европейских перспектив, возможно, были немного разочарованы».

Интеллигентный человек. Красиво сказал.

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Ну, а мы, в свою очередь, констатируем: громкое по именам мероприятие закончилось именно тем, чем и должно было закончиться. Ничем.

И вовсе не оттого, что Евросоюз вдруг решил выйти из-под влияния «Большого брата», внимательно следящего за ситуацией из-за океана. Просто сейчас, как справедливо отмечается в другом «евроориентированном» анекдоте по мотивам сказочника Андерсена, политикам Старого Света, подобно мальчику Каю, необходимо из букв «ж», «а», «о» и «п» выложить слово «вечность». И поэтому им, как бы помягче выразиться, сейчас нет никакого дела до проблем «восточных партнеров».