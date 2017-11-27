Сирия, 27 ноября. «Джебхат ан-Нусра»1*** запустила контратаку позиций ИГ1 на северо-востоке Хамы, отбив одно поселение. В городе Ракка погибли или были ранены еще пять гражданских лиц. Террористы ИГИЛ1 открыли снайперский огонь по позициям ССА** на южной окраине Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели бомбардировку военных объектов «Джебхат ан-Нусры» на границе провинций Хама и Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли авиаудар по опорным пунктам исламистов в предместьях города Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск.

«Исламское государство» (ИГИЛ): концентрирует последние силы на территории Ирака в районе ферм Микдадия в провинции Дияла; атаковало позиции иракской армии недалеко от города Мандали.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): отбила у террористов ИГИЛ поселение Абу Ажва к северо-востоку от Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла одного боевика, который был застрелен снайпером ИГ, на юге Дамаска.

Провинция Дамаск

Снайпер ИГИЛ застрелил одного боевика оппозиционной Сирийской свободной армии (ССА) на окраине лагеря для беженцев Ярмук в южных предместьях Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al Manar News. Отряды ССА, в свою очередь, начали проводить аресты беженцев, подозревающихся в связях с «Исламским государством»1. Южный пригород столицы Аль-Хаджар Аль-Асвад и ряд других находятся в оккупации практически с самого начала конфликта в Сирии. Эти территории делят между собой боевики ИГ и вооруженной оппозиции, однако стороны нередко ведут перестрелки, из-за чего зачастую страдает местное население.

Интернет-портал SMART News сообщает, что сирийские ВВС нанесли серию ударов по опорным пунктам боевиков-исламистов в окрестностях города Бейт Джинн, который находится на юго-западе от Дамаска у границы с провинцией Эль-Кунейтра. Радикалы, базирующиеся в этом регионе, намереваются объединить анклавы в юго-западной части арабской республики путем захвата стратегического населенного пункта Хадер. Как считают многие военные эксперты, поддержку в этом им оказывает Израиль, который хочет сформировать более обширную буферную зону вокруг оккупированных им Голанских высот.

Провинция Хомс

Представители турецкой гуманитарной организации ATAA доставили груз с продовольствием и медикаментами жителям северного района провинции Хомс, где находится анклав так называемой вооруженной оппозиции. Гумпомощь, которая прибыла в населенный пункт Саан, позже будет распределена между населением наиболее пострадавших в результате обстрелов боевиков близлежащих поселков. Информация об этом была опубликована на официальной странице организации в соцсети Twitter (@AtaaRelief).

Провинция Идлиб

Согласно данным Twitter-канала Syrian Press Center, российские самолеты нанесли несколько авиаударов по военным объектам террористов «Джебхат Фатх аш-Шам» в окрестностях города Абу Дали, находящегося на юге провинции Идлиб у границы с Хамой. Сведений о результатах воздушной операции пока не поступало. ВКС РФ поддерживают правительственную армию Сирии в рамках операции против террористического альянса «Тахрир аш-Шам» в этом регионе. Подразделения САА наступают со стороны Хамы. С помощью российской авиационной группировки им удалось отбить у исламистов ряд ключевых городов и подойти вплотную к Идлибу. Командование сирийских войск намерено продвигаться в сторону аэродрома «Абу Ад-Духур» на востоке региона.

Провинция Ракка

В Ракке продолжают гибнуть мирные жители, только недавно начавшие возвращаться в свои дома. Причина в том, что город не был полностью разминирован. Как передает агентство SMART News, на этот раз очередная мина разорвалась вблизи здания школы в районе Ад-Дирайя. В результате погибли мужчина и его жена, а их ребенок получил ранения. В центре города прогремел еще один взрыв — пострадали два местных жителя. При этом сегодня утром также поступала информация о гибели троих гражданских лиц, подорвавшихся на СВУ близ мечети Ас-Сафа. Таким образом, гуманитарная ситуация в Ракке, захваченной курдскими Сирийскими демократическими силами (SDF)**** и международной коалицией во главе с США, остается критической. Стоит также напомнить, что административный центр региона был почти целиком разрушен в ходе почти четырех с половиной месяцев штурма, поскольку ВВС Соединенных Штатов и их союзников регулярно вели бомбардировки прямо в черте города.

Провинция Хама

Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» развернули контрнаступление на позиции «Исламского государства» к северо-востоку от Хамы. Согласно сведениям Syrian Civil War Map, отряды «Тахрир аш-Шам» восстановили контроль над поселком Абу Ажва, который был утрачен ими накануне. В ходе ожесточенных боев, как передавало ранее информагентство Al Manar News, были ликвидированы как минимум десять террористов ИГ. Боевики, бежавшие в этот район из-под Акербата, где вели наступление ВКС РФ и сирийская армия, уже во второй раз пытаются сформировать свой территориальный анклав. В прошлый раз «Ан-Нусре» удалось вернуть все позиции, однако оставленные в регионе подпольные бандгруппы ИГИЛ запустили новое наступление, рассчитывая хоть как-то закрепиться в Центральной Сирии.

Ирак

Местный чиновник в провинции Дияла заявил в интервью порталу Al Sumaria News, что 50% остатков отрядов ИГИЛ концентрируются в районе ферм Микдадия на северо-востоке региона. По его словам, базирующиеся там террористы имеют тайные каналы поставок, налаженные еще с 2003-го года. Сейчас иракская армия вместе с ополченцами-шиитами «Хашд аш-Шааби» ведет операцию по уничтожению последнего анклава «Исламского государства» в стране, который находится на северо-западе недалеко от границы с Сирией.

Этот же источник сообщает о том, неизвестные боевики пытались атаковать опорные пункты правительственных сил на окраине населенного пункта Мандали, расположенного в 90 километрах от столицы Диялы — города Баакуба. Нападение было отбито без потерь. Предполагается, что боевики принадлежали одной из «спящих ячеек» ИГ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)