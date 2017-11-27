Израильский общественник прокомментировал очередь из украинцев, стремящихся в Россию

Москва, 27 ноября. Израильский эксперт по военно-политическим вопросам и международной политике Яков Кедми, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», прокомментировал массовое желание украинцев получить гражданство России.

Кедми заявил, что в данном случае «очередь — это результат несоответствия спроса и предложения». Бывший руководитель израильской спецслужбы отметил, что если бы очередь не была создана, то желающих получить российское гражданство украинцев было бы еще больше.

Кедми об очереди из украинцев, желающих получить гражданство России: А почему очередь? Очередь - это несоответствие спроса и предложения. Если бы вы ее не создали, количество просьб было бы намного больше pic.twitter.com/bPmKmlVyey — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 27, 2017

Ранее об очереди из граждан Украины, рассчитывающих получить гражданство России, рассказал ведущий программы Владимир Соловьев.

Напомним, в июле Государственная дума РФ приняла законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства и вида на жительство для украинцев. Инициатива была призвана упростить процесс получения необходимых документов украинцами, у которых ранее зачастую возникали трудности бюрократического характера при обращении в государственные органы своей страны.

Отметим, в период с 2014 по 2016 год гражданство Российской Федерации получили почти 170 тысяч украинцев. Летом 2017 года первый заместитель главы МВД Александр Горовой отметил, что еще около 600 тысяч граждан Украины ожидают решения о предоставлении им российского гражданства.