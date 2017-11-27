Стариков о реакции на наступление ВСУ в Донбассе: ОБСЕ сидит в баре

В прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» в понедельник обсуждали нарушение минских договоренностей Вооруженными силами Украины, которые в минувшие выходные захватили села Гладосово и Травневое в Донбассе, расположенные в так называемой «серой зоне».

Как отметил Эдуард Басурин, замминистра обороны ДНР, в этих селах проживают около 200 человек, в том числе дети.

«Жители обращались к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, чтобы она разобралась и убрала из сел украинскую армию. Фактически произошел захват гражданского населения, его избивают. Но реакции со стороны ОБСЕ пока не было», — сказал Эдуард Басурин во время прямого включения со студией «60 минут».

Несмотря на то, что украинские телеканалы тоже показали сюжеты из Гладосово и Травневого, а украинские офицеры в интервью журналистам говорили о наступлении в «серой зоне», совершенном вопреки действующим минским соглашениям, гость программы — украинский политолог Василь Вакаров — признавать нарушение не захотел.

«Я не слышал заключения ОБСЕ о том, что ВСУ и бойцы «Айдара» нарушили тот или иной пункт минских соглашений. В данной ситуации мы не можем говорить о нарушении, потому что единственный орган, который говорит, было или не было, — это ОБСЕ. Я на сегодняшний день не видел и не слышал ничего о нарушении соглашений», — заявил украинец.

Ведущий программы Евгений Попов отметил, что позиция гостя с Украины прекрасна — «не слышать и не видеть то, что не хочется слышать и видеть».

А писатель Николай Стариков, возглавляющий «Партию Великое Отечество», попросил зафиксировать, что «сама украинская сторона говорит, что зашла в «серую зону», показывает оттуда репортаж, а наш украинский гость говорит: «Это не является доказательством, пока туда не приедет ОБСЕ, я не согласен и не верю».

«Надо зафиксировать, что Украина не верит украинскому телевидению», — сказал Николай Стариков и напомнил о существовании множества шуток и анекдотов про ОБСЕ, «которая независима и, вроде как, нейтральна, но все время подыгрывает Киеву».

«Поэтому в Донецке ОБСЕ не любят. В том числе за то, что не едет туда, куда должна ехать. Они сидят в Донецке — в гостинице, в баре, а когда наступает вечер, уже никуда не выходят, потому что опасно. Вот и вся их работа», — сказал писатель.

Из сложившейся ситуации Николай Стариков предложил сделать несколько выводов. Во-первых, украинские эксперты не верят украинскому телевидению, сказал он. При этом Василь Вакаров даже не попытался оспорить этот вывод.