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Новости Сирии
Дамаск поддержал создание комитета по обсуждению проекта конституции Сирии
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    Дамаск поддержал создание комитета по обсуждению проекта конституции Сирии

    14:30  27 Ноября 2017
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    Дамаск поддержал создание комитета по обсуждению проекта конституции Сирии

    Дамаск, 27 ноября. Сирийское правительство подержало создание специального комитета, который займется обсуждением проекта конституции САР.

    Сирийские правительственные СМИ сообщили о положительной реакции Дамаска на начало формирования комитета по обсуждению проекта конституции страны. Окончательно он будет сформирован на конгрессе в Сочи, сообщает источник.

    Ранее сообщалось, что сирийская делегация отложила свой выезд в Женеву на очередной раунд переговоров. Отмечается, что это может быть связано с решением сирийской оппозиции, принятым в Эр-Рияде. Оппозиционеры считают, что Башар Асад должен оставить президентский пост.

    Дамаск поддержал создание комитета по обсуждению проекта конституции Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #дамаск #башар асад #конституция
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