Дамаск поддержал создание комитета по обсуждению проекта конституции Сирии

Дамаск, 27 ноября. Сирийское правительство подержало создание специального комитета, который займется обсуждением проекта конституции САР.

Сирийские правительственные СМИ сообщили о положительной реакции Дамаска на начало формирования комитета по обсуждению проекта конституции страны. Окончательно он будет сформирован на конгрессе в Сочи, сообщает источник.

Ранее сообщалось, что сирийская делегация отложила свой выезд в Женеву на очередной раунд переговоров. Отмечается, что это может быть связано с решением сирийской оппозиции, принятым в Эр-Рияде. Оппозиционеры считают, что Башар Асад должен оставить президентский пост.